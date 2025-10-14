Karina García sorprendió al admitir los delitos que cometió en su pasado y que hoy la avergüenzan

Karina García, en medio de una transmisión en vivo por su cuenta de TikTok, ha confesado a sus seguidores muy apenada y triste, cuáles fueron los delitos que cometió en su pasado.

¿Qué delitos cometió Karina García en su pasado?

Mientras hacía unas compras en un supermercado, la creadora de contenido paisa contó a sus más de cuatro millones de seguidores en un directo, una vivencia delictiva de su pasado, cuando solía ir al supermercado acompañada de su abuelita.

Según contó Karina, en aquella época su familia atravesaba dificultades económicas y su abuelita no podía comprarle los dulces que tanto le gustaban.

Karina García confesó los delitos que cometió en su pasado y hoy la avergüenzan. (Foto: Canal RCN)

Por eso, entre la inocencia y la picardía de la niñez, aprovechaba los recorridos por el supermercado para tomarse los yogures a escondidas y devolver los envases a su lugar como si nada hubiera ocurrido.

Además, confesó que hacía algo similar con las chocolatinas: las destapaba, se las comía y luego envolvía nuevamente el papel interno del dulce para dejarlo en el estante, simulando que estaba intacto.

Ay, pero entiendan, es mi pasado, todos tenemos derecho a equivocarnos, yo era una niña inocente, no tenía platica y me antojaba un montón de esos dulces y mi abuelita no le gustaba alcahuetearme con esos dulces", dijo.

¿Karina García contó si la descubrieron cuando se tomaba los yogures sin pagar?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia también Contó que, aunque nunca la descubrieron, prefería no revelar el nombre del supermercado donde cometió sus “fechorías”, pues, según dijo, podrían demandarla.

Karina García expresó que si revelaba el nombre del supermercado donde cometió sus fechorías la podrían demandar. (Foto: Canal RCN)

¿Qué consejo le envió Karina García a los niños luego de contar su anécdota cuando se tomaba los yogures en los supermercados?

La modelo antioqueña aprovechó su transmisión en vivo para pedirles a los niños que la veían que no repitieran su ejemplo, enfatizando que ese comportamiento estaba mal y que, además, era un delito.

Un consejo que varios de sus seguidores aplaudieron, y que generó comentarios en los que muchos admitieron haber hecho lo mismo, asegurándole que no tenía de qué preocuparse.