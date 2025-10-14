Le piden reconciliación a Karina García con Altafulla y así reaccionó

La influenciadora Karina García desató una ola de esperanza en miles de sus fanáticos sobre una posible reconciliación con el cantante Altafulla.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Por qué se rumora sobre una reconciliación entre Karina García y Altafulla?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo donde estaba hablando con sus seguidores sobre el outfit que pueden lucir para apoyarla en su enfrentamiento en la competencia de boxeo contra la mexicana Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' este sábado 18 de octubre en Bogotá.

La paisa les estaba detallando que consideraba que sí querían identificarse como team de ella podían ir vestidos luciendo ropa de color pastel como lila, rosado o blanco.

En medio de su sugerencia, cuestionó a sus fanáticos qué opinaban al respecto, pero muchos aprovecharon para hablarle del cantante Altafulla, pidiéndole una reconciliación.

Ella comenzó a leer los comentarios y lo hizo en voz alta, provocando su risa y un llamado de atención a sus seguidores.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Cómo reaccionó Karina García a petición de reconciliación con Altafulla?

La influenciadora tomó la situación con humor, pero les pidió a sus fanáticos que no le hablara más del tema.

"Reconcilia.... jajajaja. Estaba leyendo perdón, me enredé, ya, dejen de escribir eso. Dios mío bendito esta gente. Los voy a regañar y ustedes saben que cuando yo los regaño...", señaló.

Tras su curioso momento varios internautas comenzaron a especular que podría ser una señal de que estaría nuevamente hablando con Altafulla, mientras que otros indicaron que es evidente que simplemente se equivocó y que los dos están más distanciados que nunca.

Recordemos que, la influenciadora reveló a sus millones de fanáticos su ruptura con el cantante luego de que ambos decidieran dar por terminada su relación y no se volvieran a hablar.

Ambos se desearon lo mejor en sus vidas y en sus carreras profesionales, detallando que se quedarán con lo más bonito que vivieron juntos.

Artículos relacionados Epa Colombia Hija de Epa Colombia enternece previo a su reencuentro con la empresaria

Por ahora, cada uno está enfocado en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir enamorando a sus fieles admiradores que están tan pendientes de cada una de sus publicaciones en redes sociales.