Karina García reveló la millonada que ganó en solo un mes con su página azul

La reconocida influenciadora Karina García habló sin filtros sobre la creación de su página azul, por qué lo hizo, y cuánto ganó en el primer mes tras abrirlo, poniendo fin a las especulaciones en redes sociales frente a este polémico tema.

¿Por qué Karina García creó si página azul? La influenciadora reveló los detalles

En entrevista con un medio nacional, Karina García rompió el silencio sobre la creación de su página azul; un tema que ha generado gran revuelo en redes sociales desde su participación en La casa de los famosos Colombia.

Karina García sorprendió al revelar cuánto dinero facturó en su primer mes en la página azul. (Foto Canal RCN).

La creadora de contenido mencionó que decidió crear su perfil durante la pandemia que azotó al mundo entero, en medio de un difícil momento en el que la necesidad tocó a su puerta.

“Nunca me imaginé tener página azul, cuando yo decidí abrir esta página lo hice por necesidad. En ese momento yo estaba pasando por una situación económica difícil, estaba posparto, se me habían terminado unos contratos, estábamos en Pandemia y pues decidí abrirla, porque una amiguita me animó a hacerlo”.

¿Cuánto llegó a ganar Karina García en un mes en su página azul?

Karina García reveló la millonaria suma que alcanzó a facturar durante su etapa en la página azul. La creadora de contenido aclaró que esta experiencia pertenece a su pasado y que actualmente no continúa activa en dicha plataforma.

Karina García dio a conocer la suma que facturó en su primer mes en la página azul. (Foto Canal RCN).

“Efectivamente, cuando abrí la página, en el primer mes gané muchísimo dinero, sin mostrar nada, como cincuenta millones”, comentó. Además, confesó que con el tiempo la ambición la llevó a querer más, logrando facturar hasta 350 millones de pesos en un solo mes.

La exparticipante de La casa de los famosos explicó que decidió hablar del tema para acabar con las especulaciones, reconociendo que, aunque no se siente orgullosa de esa etapa, tampoco puede borrarla.

