Karina García confiesa que no le gusta ser “migajera”: ¿indirecta para Altafulla?

Karina García afirmó que no es “migajera” y desató rumores de indirecta hacia su exnovio Altafulla tras su reciente ruptura.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Karina García reveló en 'Mañana Express' que no es migajera: ¿será indirecta para Altafulla?
Karina García hizo sorprendente confesión acerca de sus "no negociables". | Foto: Canal RCN

Karina García se ha posicionado en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país al demostrar su carismática y arrolladora personalidad. Además, sorprendió al ser una de las participantes de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, la influenciadora ha acaparado la atención mediática en las últimas semanas tras confirmar su ruptura amorosa con el cantante Altafulla y por mostrar su preparación para su próximo enfrentamiento con Karely Ruíz.

Karina García hizo varias confesiones en entrevista de 'Mañana Express'. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Karina García fue una de las invitadas a una entrevista en una sección del programa de ‘Mañana Express’ llamado ‘Pijamada Express’, en la que la creadora de contenido digital contó varios acontecimientos de su vida personal.

Durante la entrevista, Karina reveló que después de su paso por La casa de los famosos Colombia, aprendió varias lecciones, las cuales ha estado aplicando en su vida a nivel personal, expresando las siguientes palabras:

“Yo creo que no debo volver a ser tan ingenua. Yo tengo una esencia y es que no me gusta la pel3a, no me gusta en conflicto, pero, siento que he sido una mujer ingenua en toda mi vida. Entonces, me tocó avisparme”, añadió la influenciadora.

Así también, Karina contó algunos mandamientos que le gusta aplicar en su vida cotidiana. También, hizo referencia a los no “negociables” que rechazará en cualquier tipo de vínculo:

“Amarnos a nosotras mismas sobre todas las cosas ¿por qué? Soy una persona súper entregada y en muchas ocasiones, puse la amistad o el amor por encima de mí misma. Debes ser tu prioridad siempre”, agregó Karina.

¿Por qué razón Karina García reveló que no es una persona “migajera”?

Cabe destacar que, en las últimas semanas, miles de internautas han convertido una palabra en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales, la cual es: “migajera”, la cual está relacionado con las migajas de un pan, es decir, cuando se asocia a una persona con este término, significa que está conformándose con los pequeños gestos de una persona que le gusta o, “rogar” por amor.

Internautas dividen opiniones tras la supuesta indirecta que Karina García le envió a Altafulla. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Karina reveló durante la entrevista que no le gusta ser una mujer migajera, pues expresó las siguientes palabras y varios internautas lo asocian como una posible indirecta para su exnovio Altafulla, aunque, no lo confirmó:

“No recibir menos de lo que mereces. No mendigar, no ser “migajera”. Eso está de moda y, es que muchas personas, me incluyo, he llegado ser migajera. Entonces, no deben ser así. La persona que te lo quiere dar todo, te da mejor dicho con abundancia. Entonces, no hay que rogar”, reiteró la creadora de contenido.

