Melissa Gate reaccionó tras críticas por supuesta indirecta al hijo de Karina García

La influenciadora Melissa Gate respondió a la lluvia de críticas que ha recibido luego de un fuerte comentario que realizó.

¿Melissa Gate lanzó indirecta a Karina García y a su hijo?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia realizó una transmisión en vivo en donde lanzó un comentario que disgustó a muchos.

En el live estaba bromeando sobre el nombre que le iba a poner a una bebé de juguete y sarcásticamente comentó que nombres como Maximiliano y Valentino eran de hijos de mujeres de “dudosa reputación”.

Varios internautas comenzaron a relacionar dicho comentario con Karina García, debido a que su pequeño se llama Valentino y siempre ha cuestionado a la paisa.

¿Cómo reaccionó Melissa Gate tras las críticas por supuesta indirecta a Karina García?

La creadora de contenido decidió realizar otra transmisión en vivo en la que aclaró sus palabras y detalló que ella nunca se refirió a alguien específicamente.

"La gente es súper malintencionada tratando de dañar de mi nombre y desprestigiarme. Yo en ningún momento he hablado de los hijos de nadie, ni me meto con los hijos de nadie (...) yo solamente estaba haciendo humor negr* y sarcástico, que es a lo que yo me dedico", señaló.

Indicó que ella no ha hablado del hijo de alguien en especial porque no le interesa y que simplemente hizo un comentario al aire.

Asimismo, les dejó un mensaje a quienes tergiversaron la información con sus palabras atacándolos fuertemente.

También pidió a sus seguidores que le ayuden a difundir dichas aclaraciones, pues ella nunca habló mal de un niño como muchos lo están haciendo creer.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de mensajes, algunos apoyándola y agregando que entendieron perfectamente lo que dijo y que no atacó a nadie directamente, mientras que otros no dudaron en seguirla criticando y pidiendo respeto hacia los menores.

Por ahora, Melissa Gate sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su particular contenido y trabajando en sus respectivos proyectos, entre ellos promocionando el video de su canción "Reales".