Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo

La creadora de contenido preocupó a sus seguidores al compartir inesperada fotografía de su aspecto.

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro por el estrés que está padeciendo/ Archivo RCN

Luisa Fernanda W es considerada una de las mujeres más hermosas y exitosas de la farándula nacional y esas razones la hacen apoderarse contantemente de los titulares y tendencias en el país cafetero, pero sobre todo, ser un símbolo de inspiración para muchas mujeres.

Recordemos que entre los muchos cambios que ha tenido Luisa W en sus contenidos, el más diciente es buscar empoderar a las mujeres desde el amor propio y la aceptación, sin embargo, también ha demostrado que incluso queriendo ser una coach para muchos, también puede haber momentos de inseguridad y colapso.

Luisa Fernanda W mostró las consecuencias en su rostro tras el estrés que ha vivido

Como muestra de lo anterior está la más reciente historia que publicó la paisa en su cuenta oficial de Instagram, donde preocupó a sus millones de seguidores al evidenciar las consecuencias que estaba teniendo en su rostro tras el estrés que ha vivido en los últimos días.

Como se puede apreciar en la imagen y su respectiva descripción, la también empresaria mostró las marcas que tenía puntualmente en su mentón, por un brote que había sufrido, pese a los múltiples cuidados y tratamientos que constantemente comparte y que siempre la han hecho gozar de un saludable aspecto.

"Que no se note el estrés jajajaj o los días hormonales", fueron las palabras con las que Luisa acompañó su fotografía.

Fanáticos de Luisa Fernanda W expresaron su preocupación por sus niveles de estrés

Fue cuestión de minutos para que su fotografía acumulara múltiples comentarios de sus seguidores que, en su mayoría, se mostraron muy preocupados no por un simple brote, sino por los niveles de estrés que maneja la antioqueña.

Muchos aprovecharon para recomendarle públicamente que hiciera ejercicios que le permitieran dosificar las cargas del día, pero sobre todo, que replanteara sus jornadas porque el cuerpo exteriorizaba de diferentes maneras el estrés ocasionado por todas las responsabilidades que surgen, en su caso, las profesionales, personales y familiares.

