Patricia Acosta, la primera esposa de Diomedes Díaz, con quien tuvo a sus hijos Rafael Santos y Martín Elías sorprendió con declaraciones en medio de la polémica que protagoniza Dayana Jaimes y Lily Díaz.

¿Qué pleito hay entre Dayana Jaimes y Lily Díaz?

Lily Díaz reveló públicamente el conflicto que mantiene con Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, luego de que surgieran rumores sobre una supuesta infidelidad de su exesposo Evelio Escorcia con Dayana.

Según explicó, decidió hablar del tema porque recibió unos fuertes audios por parte de Dayana, en los que aparentemente la atacaba y le desmentía dicho posible romance.

A raíz de eso, también se filtraron audios de Betsy Liliana, madre de Lily, quien arremetió contra Dayana Jaimes como respuesta a los audios que esta habría enviado a su hija.

En ellos, le dejó claro que no temen por posibles acciones legales de su parte y que están listas para enfrentarlas.

¿Qué dijo Patricia Acosta en medio del pleito de Dayana Jaimes y Lily Díaz?

La exesposa del cantante Diomedes fue grabada mientras ofrecía unas controversiales declaraciones al calificar a los demás hijos que tuvo el Cacique como "hijos de la calle".

"Los hijos aventureros de la calle, no les digo bastardos porque es una palabra fuerte y no me gusta, ellos son inocentes y no saben, pero ella se metieron a desbaratar para parirle a Diomedes y después burletearlo, ¿sabes cuántas demandas tuvo para darles estudios a ellos? y se los dio", dijo.

Señaló que ellos le tienen envidia a Rafael Santos y por eso ella siempre va de la mano de Dios para que siempre proteja a los suyos.

Además habría cuestionado a algunos de sus seguidores si conocían a Betsy Liliana y ellos respondieron que no, a lo que ella contestó diciendo "bien hecho".

Tras sus declaraciones, varios internautas reaccionaron al respecto, donde cada uno defendió a su favorita, mientras que otros no tardaron en criticarla.

Por ahora, dicha controversia sigue tomándose las redes sociales, donde los fanáticos de la familia de Diomedes Díaz siguen al pendiente de lo que está pasando alrededor.