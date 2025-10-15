Yina Calderón reaccionó tras caso de amiga influencer que se debate entre la vida y la muerte

La empresaria Yina Calderónreaccionó al lamentable momento que está viviendo una de sus amigas influencers conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien se encuentra grave en la clínica.

¿Qué le pasó a Baby Demoni, la amiga de Yina Calderón?

La encargada de revelar la trágica noticia fue Juliana, la hermana de Yina Calderón, quien por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que se mostró muy afectada confesando que la familia de la influenciadora y modelo la encontró grave en su casa.

Detalló que, aunque al principio se pensó que había sido un intento propio de quitarse la vida, las autoridades correspondientes dieron a conocer que fue algo en su contra.

Actualmente se encuentra grave en la clínica, luchando por sobrevivir, ocasionando gran preocupación entre sus seguidores.

¿Qué dijo Yina Calderón tras la situación de su amiga Baby Demoni?

A través de sus historias en sus redes sociales compartió un video de la influenciadora y agregó un mensaje en el que señaló que no ha parado de orar para que se pueda salvar.

"Amiga mi Dios te mejore. Aquí estamos orando por ti. Dios necesitamos un milagro", agregó.

Tras su revelación, logró miles de reacciones de los internautas que están orando junto a Yina Calderón para que la creadora de contenido se recupere.

¿Quién es Baby Demoni?

La joven es una influenciadora y modelo que suma más de 800 mil seguidores en sus redes sociales, donde suele mostrar su talento y entretener a sus admiradores.

También ha logrado trabajar como imagen de algunas marcas, entre ellas con Juliana Calderón tras ayudarle a promocionar sus servicios y productos.

Uno de sus amigos conocido como 'la fresa más nea' denunció en redes sociales que teme por su vida, pues recibió algunas advertencia, generando preocupación entre sus seguidores.

Por ahora, no han dado mayor información sobre el estado de salud de la influenciadora, pero se espera pueda sobrevivir y siga cautivando a sus fanáticos con sus publicaciones en redes sociales.