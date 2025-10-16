Westcol confirma a dos influencers reconocidos como presentadores de Fighters 4, ¿quiénes son?

El evento más esperado del año en el mundo de streaming latinoamericano ya tiene presentadores confirmados.

Marko, influencer venezolano, será el presentador principal del Stream Fighters 4. (Foto de Amy Sussman/AFP)

¿Cuándo y dónde será Stream Fighters 4?

Stream Fighters 4, la cuarta edición del espectáculo de boxeo entre influencers organizado por Westcol, se llevará a cabo el próximo 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, y promete ser una noche épica de entrenamiento, competencia y sorpresas.

¿Quiénes serán los presentadores de Stream Fighters 4?

En esta ocasión, Marko será el encargado de conducir el show principal, mientras que Chanty tomará el micrófono en la alfombra roja, donde entrevistará a los invitados especiales, participantes y celebridades que se darán cita en el evento.

La elección de ambos presentadores ha generado entusiasmo entre los seguidores, quienes celebran la combinación de carisma, experiencia e interacción con el público.

Westcol, creador y productor del evento, sorprendió con el anuncio en redes sociales, dejando claro que esta edición no escatimará en nada.

Además de los enfrentamientos confirmados entre creadores de contenido como Yina Calderón contra Andrea Valdiri, Karina Garcíacontra Karely Ruiz, el evento contará con presentaciones musicales de alto nivel, incluyendo artistas como Cosculluela y Farruko, elevando el perfil de la velada.

Stream Fighters 4 no solo representa una competencia deportiva, sino también una celebración de la cultura digital.

Influencers de países como Colombia, México, Argentina, Chile, Perú y República Dominicana se verán las caras en el ring, mientras millones de espectadores seguirán la transmisión en vivo a través del canal oficial de Westcol en KICK, plataforma elegida para esta edición.

La producción del evento ha sido descrita por Westcol como una de las más ambiciosas hasta la fecha, con una puesta en escena que incluye luces, pantallas gigantes, efectos especiales y una narrativa que mezcla deporte y drama.

La presencia de Marko y Chanty como presentadores refuerza el compromiso de Westcol por ofrecer una experiencia completa, dinámica y memorable.

Con la cuenta regresiva en marcha, los fanáticos ya están asegurando sus entradas y preparando sus apuestas para los enfrentamientos.

Todo apunta a que Stream Fighters 4 será un éxito en el entretenimiento digital de habla hispana, y con Westcol al mando, el espectáculo está garantizado.