Andrea Valdiri entrena y muestra por qué muchos creen que tiene ventaja sobre Yina Calderón | Video

La creadora de contenido Andrea Valdiri, cerró septiembre con un mensaje que refleja su enfoque y su determinación. En sus historias de Instagram, la bailarina dejó ver las intensas rutinas de ejercicio de cara al enfrentamiento de boxeo contra Yina Calderón el 18 de este mes.

Andrea Valdiri se posiciona como la favorita para su enfrentamiento en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN)

En el video, Andrea Valdiri aparece realizando un exigente circuito de ejercicios que incluyen el press plano de pecho con barra, elevaciones laterales con mancuernas, fondos en barras paralelas y trabajos con bandas de resistencia.

Pero más allá de la técnica con la que realiza sus ejercicios, lo que llama la atención es su actitud concentrada y sin perder el ritmo, lo que muchos internautas ha interpretado como señal de que Andrea Valdiri no llegará con juegos al Stream Fighters 4.

“Cierro septiembre con gratitud y fuerza, abro octubre con más energía y sueños en movimiento”, Escribió Andrea Valdiri en su publicación.

Este video refuerza muchas de las reacciones de los seguidores de ambas creadoras de contenido, y es que, muchos internautas aseguran que Andrea Valdiri lleva una ventaja física bastante notable a la de su contrincante Yina Calderón, por lo que consideran injusto el enfrentamiento y colocan a Andrea Valdiri como la ganadora antes de subirse al ring.

Andrea Valdiri y Yina Calderón se enfrentarán el 18 de octubre en Bogotá. (Foto Canal RCN)

Sin embargo, los seguidores de Yina Calderón manifiestan que Yina podría dar la sorpresa porque también se está preparando y que lo peor que puede hacer un boxeador es subestimar a su oponente.

Aunque Andrea Valdiri se posiciona como la favorita de este encuentro, en este tipo de eventos cualquier cosa puede pasar, por lo que a medida que pasan los días, la expectativa crece.

¿Está Andrea Valdiri marcando el ritmo antes del evento?

La publicación de Andrea Valdiri no solo muestra su preparación física, sino también su capacidad para generar reacciones antes del enfrentamiento. Su presencia en redes, sumada a la constancia de sus entrenamientos, ha hecho que muchos la vean como la que lleva la batuta del evento. Mientras tanto, Yina Calderón mantiene un perfil más reservado respecto al evento.

¿Podría Yina Calderón sorprender a Andrea Valdiri?

Aunque la balanza parece inclinarse a favor de Andrea Valdiri, no se puede descartar la posibilidad de que Yina Calderón esté preparando una estrategia para ser la ganadora del encuentro.

En este tipo de enfrentamientos, la preparación mental y la capacidad de reacción pueden ser tan decisivas como el estado físico y eso mantiene la esperanza de que Yina sorprenda en el Stream Fighters 4.