Maleja Restrepo sorprendió al mostrar cómo es la verdadera relación con la familia de Tatán Mejía

Maleja Restrepo, una de las personalidades más queridas del mundo del entretenimiento, recientemente sorprendió con una divertida publicación en la que dejó ver cómo pasa las fiestas de fin de año en compañía de la familia de su esposo Tatán Mejía.

¿Por qué Maleja Restrepo divirtió en redes en las últimas horas?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz acumula millones de seguidores, capturó la atención al mostrar la cercanía que tiene con estas personas, con quienes, según lo reveló, la hacen sentir como si estuviera con su propia familia.

Artículos relacionados Viral Fallece hija menor de reconocida influencer, quien había perdido a su hija mayor en 2024

"Ahí me siento segura, ahí me siento bien, ahí es. Gracias familia heredada. Los amo", escribió Restrepo en la descripción del post que rápidamente alcanzó miles de corazones y cientos de comentarios por parte de la enorme comunidad que ha construido.

Artículos relacionados Talento nacional Ellos son los famosos que fallecieron en el 2025

¿Cómo es la relación de Maleja Restrepo con la familia de Tatán Mejía, su esposo?

El video en el que dio a conocer cómo es la relación que con los años ha ido construyendo con la familia de Mejía, se puede apreciar a Maleja siendo la absoluta protagonista y el alma de los encuentros, pues en cada uno de los clips, es ella quien lidera las actividades con las que se divierten en familia.

Maleja Restrepo divierte al mostrar su relación con la familia de Tatán Mejía. Foto | Canal RCN.

"Con la familia de mi esposo, yo bailando con mi tía, bailando con el esposo, bailando con mi cuñadita, yo rapeando , yo actuando", son algunas de las frases que se pueden leer en varios fragmentos del videoclip .

¿Qué reacciones desató la reciente publicación de Maleja Restrepo?

Como era de esperarse, la jocosa pero emotiva revelación de la también presentadora y creadora contenido, provocó una ola de reacciones entre los internautas y amigos, quienes enviaron amorosos mensajes destacando su personalidad y celebrando que se sienta así de feliz.

"Estoy totalmente segura que maleja llegará a los 95 años siendo feliz", "divina, lo más lindo es divertirse", "Eres mucho ambiente", "La familia heredada que muchos soñamos y no conseguimos", "Disfrútalo siempre, que alegría que en todos los espacios siempre puedas ser tu misma", son algunos de los comentarios.

Así es la relación de Maleja Restrepo con la familia de Tatán Mejía. Foto | Canal RCN.

Con su espontaneidad y personalidad, Maleja siempre logra conectar no solo con sus seres queridos, pues esa misma forma de ser tan única y real, es la misma que le ha permitido conectar con sus seguidores.