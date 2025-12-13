Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Nicolás Arrieta se sometió a un procedimiento estético?: esto respondió el influencer

Nicolás Arrieta aclaró si se sometió a un procedimiento estético luego de que un fan le preguntara directamente si lo había hecho.

Nicolás Arrieta aclara rumor si se realizó algún procedimiento estético
Nicolás Arrieta aclaró a sus fans si realmente se había realizado un procedimiento estético. (Foto izquierda: Canal RCN | Foto derecha: Freepik)

Nicolás Arrieta, primer habitante de La casa de los famosos Colombia 2026, ha compartido con sus más de un millón de seguidores en Instagram temas que le preocupan. Durante esta interacción, un fan le preguntó si se había sometido a un procedimiento estético, ya que notaba un cambio en su apariencia.

¿Se hizo un procedimiento estético Nicolás Arrieta?

El influencer bogotano, de 34 años, ha demostrado a sus seguidores que no le teme al qué dirán. En las últimas semanas, se sometió a un cambio de look extremo, rapándose por completo la cabeza, un estilo que ha dividido opiniones entre sus fans.

Nicolás Arrieta, influencer y youtuber colombiano
Fan de Nicolás Arrieta manifestó que el influencer se había realizado un procedimiento estético. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, recientemente un fan del creador de contenido notó un cambio en su apariencia y sospechó que se había hecho algún arreglo en las orejas, por lo que decidió escribirle un mensaje privado para aclarar la duda.

¿Te operaste las orejas?", le escribió el fan.

El influencer respondió de inmediato que no se había sometido a ningún procedimiento y que sus orejas siempre han sido así, bromeando además sobre por qué le decía eso.

¿Nicolás Arrieta se ha hecho algún procedimiento estético?

Por ahora, el bogotano no ha confirmado haberse sometido a ningún procedimiento estético. Aunque algunos seguidores han comentado sobre cambios en su apariencia, él ha aclarado que sus rasgos, como sus orejas, siempre han sido los mismos.

Lo que sí ha hecho el influencer es experimentar con su imagen de manera temporal, como su reciente cambio de look al raparse la cabeza y mostrar sus tatuajes, que también han llamado la atención de sus fans.

Nicolás Arrieta, influencer y youtuber colombiano
Nicolás Arrieta se convirtió en el primer habitante de La casa de los famosos Colombia 2026. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué decidió raparse la cabeza Nicolás Arrieta?

Tras mostrar su radical cambio de look, miles de usuarios se preguntaron el motivo detrás de su decisión.

Por eso, con su característico sentido del humor, el polémico creador de contenido respondió compartiendo una imagen de Britney Spears durante su etapa de depresión, cuando también se rapó la cabeza, dando a entender la razón sin ofrecer más detalles.

