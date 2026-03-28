Valentino Lázaro tuvo una sincera charla con Karola Alcendra, en la que hablaron de los acercamientos románticos que ha tenido la creadora de contenido con Eidevin López en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué Valentino Lázaro le pidió perdón a Karola en La casa de los famosos Colombia?

Valentino terminó pidiéndole perdón a la costeña y dejó entrever que ahora piensa distinto sobre el romance que nació entre ellos en el reality.

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“Te quería pedir perdón por decirte que eras intensa con Eidevin. No lo pienso, solo fue lo primero que se me vino a la cabeza al responder rápido”, dijo Lázaro, aunque cuando terminaba de decir su frase fue interrumpido por Karola, quien le manifestó que no se preocupara, pues sabía que en el fondo sí pensaba eso.

Valentino Lázaro se retractó de haber llamado "intensa" a Karola por su cercanía con Eidevin López.

Te voy a decir algo son sinceridad y honestidad. No, no lo pienso… como te vi al lado lo primero que pensé fue decirte: ‘intensa tú que… quiero decirte, de corazón, no siento que seas intensa con él, siento que están fluyendo y lo tenía que decir. Yo lo dije porque ella me dijo intenso; uno piensa lo primero que se le ocurre

De esta manera, Valentino aclaró que ahora tiene una percepción muy distinta sobre ese romance y siente que lo que pasa con ellos si es genuino, de hecho, destacó que los ve “fluyendo”.



Tras no lograr conquistar a Mariana Zapata, Eidevin López fijó su mirada en Karola. Los participantes han protagonizado varias situaciones románticas, incluso, ya se dieron varios besos.

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Por ahora, parece que la conexión es genuina entre los habitantes, sin embargo, su futuro sigue siendo incierto, más después de conocerse que Karola tiene a una persona fuera de La casa de los famosos que la está esperando.

¿Karola Alcendra tiene novio fuera de La casa de los famosos Colombia?

En conversación con ‘Buen Día, Colombia’ de RCN, Laura Jaramillo, amiga de la costeña, reveló que ella tiene una persona que la está esperando y sigue cada paso de su participación en la casa más famosa.

Sin embargo, ahora queda en duda lo que podría ocurrir entre ellos si llega a seguir avanzando el romance entre Karola y Eidevin.

El corazón de Karola sí está ocupado, pero obviamente cuando estás ahí adentro, en ese entorno, es muy difícil. Ya como que, empiezas a ver a la gente que no veías tan bonita, los empiezas a ver bonito; yo siento que el encierro les afecta y siento que ellos (Karola y Eidevin) tienen una amistad bonita. Vamos a ver qué se cocina, qué se va haciendo ahí. Para mí, tienen una amistad bonita

Jaramillo también fue indagada sobre J, una letra que ha mencionado en más de una ocasión la creadora de contenido en La casa de los famosos. Sin embargo, Laura afirmó que no hablará sobre el tema, pues a quien le corresponde es a la propia Karola. Lo que sí es claro es que J tendría que ver con esa persona que la está esperando afuera del reality.

Karola Alcendra y Eidevin López ya se dieron su primer beso en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Laura, por ahora, considera que lo de Eidevin y Karola es una “bonita amistad”, no obstante, también está expectante por lo que seguirá ocurriendo con ellos a medida que pasen los días.

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Karola y Eidevin han hecho una gran amistad; además de ser cómplices en distintas situaciones que ocurren en La casa, se unen para cocinar y también han protagonizado distintas charlas en medio de la convivencia.