El mundo de la música electrónica está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido DJ el pasado domingo 29 de marzo, según se anunció a través de sus redes sociales oficiales.

Artículos relacionados Talento nacional ¡Luto en la televisión colombiana! Falleció reconocido actor dejó gran legado: así se confirmó

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes no dudaron en expresar su tristeza y recordar su legado dentro de la industria.

Falleció reconocido DJ que experimentaba la música a través de la sinestesia (Foto freepik)

¿Quién es el reconocido DJ que falleció?

Se trata de DJ Dan, cuyo nombre real era Daniel Wherrett. El artista fue un productor y uno de los pioneros más influyentes de la música house en Estados Unidos, siendo una figura clave en el desarrollo de la escena electrónica en el país.

La noticia fue confirmada en sus cuentas oficiales con un mensaje que decía:

“Es con profunda tristeza, profunda admiración y un sentido perdurable de gratitud y amor que anunciamos el fallecimiento de Daniel Wherrett, conocido profesionalmente como DJ Dan”.

En el comunicado también destacaron el impacto que tuvo en la música y la forma en la que veía su arte. Según expresaron, el DJ sentía que su propósito en la vida era “sanar a través de la música”, una idea que transmitía en cada uno de sus sets y producciones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex y Yuli Ruiz estrenan nuevo look en La casa de los famosos Colombia: así lucen ahora

Fuera del escenario, Daniel era descrito como una persona apasionada por diferentes áreas. Disfrutaba cocinar, viajar y coleccionar discos.

También tenía un gran interés por el arte y por la mezcla de elementos distintos, una filosofía que aplicaba tanto en su vida como en su música.

¿Cuál es la causa de muerte de DJ Dan?

Hasta el momento, no se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento. Sin embargo, se conoció que Daniel padecía de sinestesia, una condición que influyó profundamente en su forma de crear música.

Quienes lo conocieron de cerca aseguraban que el DJ experimentaba los sonidos de manera visual, asociándolos con colores. Por ejemplo, describía el disco como naranja, el techno como azul y marrón, y los sonidos progresivos como un azul profundo.

¿Qué es la sinestesia, condición que habría padecido DJ Dan?

La sinestesia es una forma diferente de percibir el mundo. Las personas que la tienen pueden mezclar los sentidos de manera automática, por ejemplo, ver colores cuando escuchan música o asociar sonidos con formas o sensaciones.

En el caso de DJ Dan, esta condición habría influido directamente en su forma de entender y crear la música, convirtiéndose en una de las características más particulares de su estilo artístico.