Alejandro Estrada fue el “cupido” de famosa pareja colombiana: ¿quiénes son?

Alejandro Estrada no solo es reconocido por su trayectoria como actor y empresario, sino que también podría considerarse “cupido”, ya que fue el responsable de que una de las parejas más queridas del entretenimiento colombiano se conociera.

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¿Cuál es la famosa pareja colombiana que se conoció gracias a Alejandro Estrada?

Se trata de Gregorio Pernía y Erika Rodríguez, una familia muy conocida tanto en redes sociales como en televisión por el contenido que comparten juntos y los momentos de su vida familiar.

Recientemente, Erika Rodríguez compartió una publicación en la que recordó cómo comenzó su historia de amor y el papel clave que tuvo Alejandro Estrada en ese momento.

En el mensaje, la empresaria expresó el cariño que siente por él y agradeció haberle presentado a quien hoy es su esposo.

“Yo lo amo pues él era mi #rommate en el 2003 vivíamos juntos y se como es en todo sentido y él me presentó a Gregorio el 7 de mayo de 2003 y desde ahí mi vida cambió, hice un hogar creé una familia maravillosa y me presentó al amor de mi vida”, escribió Erika.

Alejandro Estrada fue el “cupido” de Gregorio Pernía y Erika Rodríguez (Foto Canal RCN) (Foto Frazer Harrison / AFP)

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Además, no es la primera vez que habla de este tema. En otras ocasiones ha contado que el encuentro se dio durante el cumpleaños de Gregorio Pernía, donde Alejandro Estrada los presentó.

Desde ese momento comenzaron a compartir y poco a poco se fue dando la relación que hoy mantienen.

¿Cuántos hijos tienen Gregorio Pernía y Erika Rodríguez?

En cuanto a su familia, Gregorio Pernía tiene seis hijos, aunque tres de ellos son fruto de su relación con Erika Rodríguez.

El primogénito del actor es Diego, quien nació de una relación anterior. Su historia se conoció públicamente en 2019, cuando Gregorio lo reconoció 32 años después de su nacimiento, ya que no tenía conocimiento de su existencia.

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Más adelante, el actor sostuvo una relación con la actriz Marcela Mar, con quien tuvo a su hijo Emiliano. Sin embargo, después de varios años juntos, la relación terminó.

Posteriormente, Gregorio tuvo otra relación con una mujer alejada del mundo del entretenimiento, con quien tuvo a su hijo Julián Pernía.

Finalmente, en 2007, el actor consolidó su relación con Erika Rodríguez, con quien formó su hogar y tuvo a sus tres hijos menores: Luna, Valentino y Gregorio Pernía.

Actualmente, la pareja sigue siendo una de las más queridas por el público, mostrando su día a día en redes sociales y destacando por la cercanía que tienen con sus seguidores, quienes constantemente reaccionan a su historia de amor y a la familia que han construido juntos.