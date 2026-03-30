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Westcol pone fin a rumores con Luisa Castro: foto confirmaría que siguen juntos

Westcol reaccionó a rumores con Luisa Castro tras el concierto y una foto juntos calmó las especulaciones en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Westcol responde a rumores con Luisa Castro: esta fue la foto que publicó
Westcol responde a rumores con Luisa Castro: esta fue la foto que publicó (Foto freepik) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

El concierto de Blessd dejó mucho de qué hablar en redes sociales, no solo por los artistas invitados, sino también por la actitud que varios usuarios notaron entre Westcol y Luisa Castro, quienes actualmente son pareja.

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Desde ese momento, comenzaron a circular todo tipo de comentarios y teorías sobre una posible ruptura o problemas entre ellos, basados únicamente en lo que se vio en algunos videos del evento.

Westcol pone fin a rumores con Luisa Castro: foto confirmaría que siguen juntos
Westcol pone fin a rumores con Luisa Castro: foto confirmaría que siguen juntos (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Por qué las redes creían que Westcol y Luisa Castro habían terminado?

Todo comenzó cuando se viralizaron varios videos de la pareja durante el concierto. En estos clips, muchos notaron que ambos estaban cada uno por su lado, sin mucha interacción, sin bailar juntos y con una actitud que algunos usuarios calificaron como “distante” o “seria”.

A partir de ahí, las redes comenzaron a reaccionar rápidamente. Varios usuarios hicieron memes y comentarios sobre la situación. Incluso, se viralizó un video con la frase: “más aburrido que Westcol con novia”, haciendo referencia a la expresión que tenían en ese momento.

Otros comentarios fueron más allá y comenzaron a especular sobre una posible ruptura. Algunos usuarios aseguraban que la pareja podía estar peleada, ya que les parecía extraño verlos así en un evento de ese nivel.

También hubo quienes compararon esta relación con la que Westcol tuvo anteriormente con Aida Victoria Merlano, mencionando que, según ellos, en ese tipo de eventos la dinámica habría sido diferente.

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Además, en redes se comenzaron a leer críticas hacia Luisa Castro. Algunos comentarios la señalaban, diciendo que estaba con el streamer por interés, por fama o por dinero, generando aún más conversación alrededor de la pareja.

¿Qué compartió Westcol para detener los rumores?

Días después del concierto, Westcol decidió reaccionar ante todo lo que se estaba diciendo en redes. El streamer compartió una foto junto a Luisa Castro en la que aparecen tomados de la mano, mostrando cercanía y tranquilidad frente a los rumores.

Para muchos seguidores, esta publicación fue suficiente para entender que la relación sigue, y que lo que se vio en el concierto no necesariamente reflejaba un problema entre ellos.

Sin embargo, no todos lo tomaron de la misma manera. Algunos usuarios aseguraron que podría tratarse de una estrategia para calmar los comentarios, incluso recordando que días antes ya se había dicho en redes que alguno de los dos iba a publicar algo para desmentir los rumores.

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Por ahora, ni Westcol ni Luisa Castro han dado declaraciones más allá de esta publicación, pero la imagen compartida por el streamer fue clave para frenar, al menos en parte, las especulaciones que venían creciendo desde el concierto.

Tras rumores de separación, Westcol reaparece con Luisa Castro y desata reacciones
Tras rumores de separación, Westcol reaparece con Luisa Castro y desata reacciones (Foto Tommaso Boddi / AFP)
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