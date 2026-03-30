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Así lucía Yuli Ruíz antes de la fama tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?

Tras ser eliminada de La casa de los famosos Col, salen a la luz fotos de Yuli Ruíz en redes antes de convertirse en una celebridad.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucía Yuli Ruíz antes de la fama tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
¿Cómo lucía Yuli Ruíz antes de ser famosa? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, el nombre de Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Yuli se convirtió en eliminada durante la gala del pasado 29 de marzo en donde la noticia generó una gran variedad de reacciones por parte de los internautas y, también, por varias celebridades como Alejandro Estrada.

Tras su salida, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de unas fotos que han salido a la luz recientemente de Yuli Ruíz de cómo lucía en el pasado.

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¿Cómo lucía Yuli Ruíz antes de ser famosa tras su reciente eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Así lucía Yuli Ruíz antes de la fama tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
Así fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Yuli Ruíz ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas no solo por su gran participación en La casa de los famosos Colombia, sino que también, por unas fotos que han salido a la luz de cómo lucía antes de tener reconocimiento.

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Una de las fotografías que más ha circulado en redes sociales se trata acerca de una que tenía con Karina García en donde se refleja que vivieron algunos momentos hace varios años cuando eran amigas.

Otra de las imágenes que ha generado una división de opiniones por parte de los internautas se trata acera de una imagen en la que se evidencia a Yuli en uno d ellos trabajos que tuvo en el pasado antes de ser famosa.

Con base en esto, los seguidores de Yuli han pronunciado su gran belleza, no solo en la actualidad, sino que también, antes de ser famosa en donde se refleja que estaba en su anterior trabajo.

¿Cómo fue la participación de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia?

Así lucía Yuli Ruíz antes de la fama tras ser eliminada de La casa de los famosos Col: ¿ha cambiado?
Así fue el paso de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Recordemos que una de las exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, fue Yuli Ruíz, quien desde el principio cautivó con su carismática y arrolladora personalidad.

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Así también, uno de los momentos que gran variedad de comentarios dejó por parte de los internautas fue cuando Yuli demostró tener un especial vínculo sentimental con Alejandro Estrada y, aunque terminaron, generaron múltiples comentarios por su vínculo especial.

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