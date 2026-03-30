Yeferson Cossio rompe el silencio en medio de la polémica con la aerolínea a y así responde

Desde el pasado domingo 29 de marzo, ha habido un gran revuelo en redes sociales tras un comunicado que sacó una famosa aerolínea, en donde revelaron que tomarían medidas en contra de un famoso influencer.

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El caso, inmediatamente se viralizó en todas las plataformas digitales en donde se ha comentado y especulado sobre quién podría tratarse el influenciador y supuestamente, se trataría de Yeferson Cossio, pero, esto no es nada oficial.

Por su lado, ante la polémica, el creador de contenido rompió el silencio y re refirió a la polémica que lo está siendo tendencia en redes.

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¿Qué dice el comunicado emitido por la aerolínea sobre el supuesto influenciador?

En horas de la tarde del domingo, la aerolínea emitió dicho comunicado informando que, el pasado 11 de marzo, un influenciador viajó desde Bogotá hasta Madrid en el vuelo AV46, en el cual, supuestamente tuvo un comportamiento disruptivo.

Yeferson Cossio rompe el silencio y reacciona a controversia. (Foto: Freepik)

Por eso mismo, tendría consecuencia y se tomo la decisión de cancelar su contrato de transporte y se tomaría acciones legales, debido a que usó un artefacto generador de olor químico en el interior de la cabina.

Esto, pudo haber afectado la seguridad, comodidad, la sanidad el orden durante el vuelo. Según el informe, el hecho sucedió cuando la aeronave estaba volando por el Océano Atlántico y de haber ocurrido un caso de emergencia, no había ningún aeropuerto cerca.

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La aerolínea insiste en que estos comportamientos no deben ser permitidos por la seguridad de los pasajeros y pro eso se tomaron estas medidas.

¿Qué dijo Yeferson Cossio ante el comunicado y los señalamientos en su contra?

Es importante aclarar que, en el comunicado no dicen nombres y solo revelan que se trata de un famoso influenciador, quien, al parecer habría hecho querer hacer una broma durante el vuelo.

Yeferson Cossio responde a rumores tras comunicado de aerolínea. (Foto: Freepik)

Por su lado, Yeferson Cossio rompe el silencio en medio de la polémica que lo envuelve a él y reacciona sobre el tema:

“¿Cómo así, yo por aquí apenas despertándome y ya me inventaron mero chisme?”.

Con este texto, Yeferson Cossio se referiría al tema y de alguna manera podría desmentir que puede que no se trate de él.