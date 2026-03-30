Nicolás Arrieta dejó en shock a Yuli Ruiz con advertencia tras salir de La casa de los famosos

Yuli Ruiz se despidió de La casa de los famosos Colombia 3 en la noche del 29 de marzo tras recibir la menor cantidad de votos por parte del público y tras su salida se reencontró con su excompañero Nicolás Arrieta.

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¿Cuál fue la advertencia que Nicolás Arrieta le hizo a Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia 3?

Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos fue invitada a Mañana Express y Buen día, Colombia en donde dio sus primeras declaraciones tras salir del reality del Canal RCN.

La modelo previo a su llegada a estos sets de grabación se encontró con uno de sus excompañeros, Nicolás Arrieta, quien fiel a su humor y personalidad le hizo advertencia a la antioqueña.

En su primer encuentro Nicolás le advirtió a Yuli Ruiz que tras salir de la competencia le recomendaba que no fuese a coger su celular por un gran tiempo.

No cojas ese celular, pasaste de aquí a acá.

La advertencia sorprendió a Yuli y más cuando el influenciador le expresó que ella había pasado del amor al odio: "¿Nicolás es enserio?".

Nicolás Arrieta aconsejó a Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN).

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¿Por qué Nicolás Arrieta aconsejó a Yuli Ruiz de botar su celular?

Nicolás Arrieta le aseguró a Yuli Ruiz que lo mejor que podía hacer tras su salida de la competencia era no ponerse a revisar las redes sociales para no dejarse llevar por los malos comentarios.

Apague el celular y bótelo por la ventana del carro o échelo al microondas.

Yuli algo incrédula le preguntaba si era enserio todas las recomendaciones y advertencias que le hacía, porque sentía mucha ansiedad por saber qué había pasado mientras estuvo inmersa en la competencia.

Estoy muy nerviosa, ¿qué pasó con mi vida en todo este tiempo?

Nicolás al ver la reacción de Yuli no dudó en soltar varias carcajadas por lo que las otras presentadoras que los acompañaban intentaron darle parte de tranquilidad a la modelo antioqueña: "Yuli no le creas tanto, pero sí".



Yuli Ruiz en su entrevista en Buen día, Colombia habló de todo su sentir tras estar más de dos meses inmersa en la competencia, asegurando que con lo bueno y lo malo había podido cumplir su objetivo que Colombia la conociera.