Regresaron las llamadas a La casa de los famosos Colombia 3 y con ellas la noticia de que un nuevo participante ingresará a la competencia.

Los participantes se enteran qué tendrán un nuevo compañero en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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Tras la eliminación de Yuli Ruiz, la casa más famosa del país comenzó un nuevo ciclo en el que las llamadas marcarán el rumbo de esta semana.

¿Quién contestó la primera llamada de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La primera llamada fue contestada por Juanda Caribe, quien estuvo atento al teléfono y logró recibir la sorpresa: el Jefe anunció que próximamente entrará un nuevo habitante que promete revolucionar la convivencia.

Aura Cristina Geithner será la nueva integrante de esta novela de la vida real y su llegada está prevista para el 31 de marzo.

¿Cómo reaccionaron los participantes a la noticia que habrá un nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes reaccionaron con sorpresa, conscientes de que la entrada de una figura reconocida no solo altera las dinámicas internas, sino que también representa un nuevo rival en la carrera hacia la final.

La noticia fue recibida con sentimientos encontrados, pues muchos ya se sentían más cerca de los 10 finalistas tras las recientes eliminaciones de Manuela Gómez y Yuli Ruiz.

Sin embargo, la entrada de Aura Cristina Geithner obliga a replantear estrategias y alianzas dentro de la casa.

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La actriz y cantante llega con una trayectoria amplia en la televisión y la música, lo que genera expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

Los famosos que permanecen en la competencia ya habían comenzado a proyectar sus movimientos pensando en la recta final.

La salida de dos participantes les dio la sensación de estar más cerca de la meta, pero la entrada de un nuevo habitante cambia el panorama.

Las habitaciones deberán reorganizarse, las alianzas se pondrán a prueba y los liderazgos cobrarán mayor relevancia.

Además, el nuevo líder de la semana tendrá la responsabilidad de salvar a uno de sus compañeros en riesgo, lo que convierte esta etapa en un momento crucial para los grupos que tendrán beneficios y castigos en las llamadas.

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La dinámica de La casa de los famosos Colombia 3 demuestra que nada está escrito y que cada semana puede traer giros inesperados.

La llegada de Aura Cristina Geithner no solo genera expectativa en los televidentes, sino que también obliga a los participantes a mantenerse alertas y flexibles.

En este juego, la convivencia se convierte en un campo de batalla emocional y estratégico, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera.