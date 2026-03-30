Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Los participantes reaccionaron a la noticia del nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3

Los participantes reaccionaron con sorpresa al anuncio de un nuevo habitante en la casa, aunque aún desconocen su identidad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Juanda Caribe contestó la primera llamada.
Juanda Caribe contestó la primera llamada de la semana en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Regresaron las llamadas a La casa de los famosos Colombia 3 y con ellas la noticia de que un nuevo participante ingresará a la competencia.

Los participantes se enteran qué tendrán un nuevo compañero.
Los participantes se enteran qué tendrán un nuevo compañero en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Tras la eliminación de Yuli Ruiz, la casa más famosa del país comenzó un nuevo ciclo en el que las llamadas marcarán el rumbo de esta semana.

¿Quién contestó la primera llamada de esta semana en La casa de los famosos Colombia 3?

La primera llamada fue contestada por Juanda Caribe, quien estuvo atento al teléfono y logró recibir la sorpresa: el Jefe anunció que próximamente entrará un nuevo habitante que promete revolucionar la convivencia.

Aura Cristina Geithner será la nueva integrante de esta novela de la vida real y su llegada está prevista para el 31 de marzo.

¿Cómo reaccionaron los participantes a la noticia que habrá un nuevo habitante en La casa de los famosos Colombia 3?

Los participantes reaccionaron con sorpresa, conscientes de que la entrada de una figura reconocida no solo altera las dinámicas internas, sino que también representa un nuevo rival en la carrera hacia la final.

La noticia fue recibida con sentimientos encontrados, pues muchos ya se sentían más cerca de los 10 finalistas tras las recientes eliminaciones de Manuela Gómez y Yuli Ruiz.

Sin embargo, la entrada de Aura Cristina Geithner obliga a replantear estrategias y alianzas dentro de la casa.

Artículos relacionados

La actriz y cantante llega con una trayectoria amplia en la televisión y la música, lo que genera expectativa tanto dentro como fuera de la casa.

Los famosos que permanecen en la competencia ya habían comenzado a proyectar sus movimientos pensando en la recta final.

La salida de dos participantes les dio la sensación de estar más cerca de la meta, pero la entrada de un nuevo habitante cambia el panorama.

Las habitaciones deberán reorganizarse, las alianzas se pondrán a prueba y los liderazgos cobrarán mayor relevancia.

Además, el nuevo líder de la semana tendrá la responsabilidad de salvar a uno de sus compañeros en riesgo, lo que convierte esta etapa en un momento crucial para los grupos que tendrán beneficios y castigos en las llamadas.

Artículos relacionados

La dinámica de La casa de los famosos Colombia 3 demuestra que nada está escrito y que cada semana puede traer giros inesperados.

La llegada de Aura Cristina Geithner no solo genera expectativa en los televidentes, sino que también obliga a los participantes a mantenerse alertas y flexibles.

En este juego, la convivencia se convierte en un campo de batalla emocional y estratégico, donde cada decisión puede marcar la diferencia entre avanzar o quedar fuera.

Ingresa un nuevo habitante.
Ingresa un nuevo habitante a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

La advertencia de Nicolás Arrieta a Yuli Ruiz Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta dejó en shock a Yuli Ruiz con advertencia tras salir de La casa de los famosos

Nicolás Arrieta sorprendió a Yuli Ruiz con confesión tras su eliminación de La casa de los famosos: "¿Nicolás es enserio?".

Yuli Ruiz revela lo que realmente piensa de su ruptura con Alejandro Estrada La casa de los famosos

Yuli Ruiz hace inesperada confesión sobre su relación con Alejandro Estrada en La casa de los famosos

Yuli Ruiz generó revuelo en redes al hablar de su relación con Alejo Estrada en La casa de los famosos, haciendo una fuerte confesión.

Manuela Gómez califica a sus excompañeros. Manuela Gómez

Manuela Gómez lanzó varias pullas a sus excompañeros de La casa de los famosos; ¿qué dijo de Valentino?

Manuela Gómez habló sin filtros y calificó a Valentino como experto en sembrar dudas dentro de La casa de los famosos.

Lo más superlike

Alejandro Palacio confesó que padece una enfermedad. Talento nacional

Reconocido cantante vallenato reveló la enfermedad que lo ha hecho engordar de manera desmedida

Reconocido cantante vallenato reveló que una enfermedad lo obligó a alejarse de los escenarios y cuidar más su salud.

Luto en la música: Falleció músico de reconocida banda durante presentación en vivo Viral

¡Luto en la música! Falleció cantante de reconocida banda en presentación en vivo: ¿qué le pasó?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

J Balvin causó preocupación en redes al lanzarse de un tobogán de colores J Balvin

J Balvin se lanzó de tobogán de colores y generó preocupación, ¿fue el mismo donde murió una joven?

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé