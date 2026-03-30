El nombre de Yeferson Cossio se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido creador de contenido digital colombiano, sino que también, por una polémica presentada en las últimas horas.

Los hechos se presentaron el pasado sábado 29 de marzo en donde una aerolínea compartió un comunicado oficial en el que informaron que un creador de contenido puso en riesgo la inseguridad de un vuelo tras un inesperado hecho que tuvo tras llevar un objeto que contenía gas.

Por este motivo, miles de internautas han generado una gran variedad de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de esto y, aunque no se confirmó en el comunicado, algunos internautas dijeron que fue Yeferson Cossio durante el vuelo.

¿Cuál fue la polémica que se presentó con Yeferson Cossio hace algunos días tras ir en un avión?

Tras la polémica presentada con, las redes sociales vincularon a Yeferson Cossio, por el reciente comunicado de la aerolínea de Avianca, quienes expresaron las siguientes palabras:

“Avianca se permite informar que, como consecuencia del comportamiento disruptivo por parte de un reconocido influencer a bordo del vuelo AV46 en la ruta Bogotá - Madrid, el pasado 11 de marzo, la aerolínea decidió terminar su contrato de transporte, y por consiguiente cancelar el trayecto de regreso. Así mismo, interpondrá las acciones l3gal3s correspondientes”, dice el comunicado.

Este fue el comunicado que se compartió por parte de la aerolínea Yeferson Cosssio. | Foto: Freepik

Aunque en el comunicado no dice el nombre de Yeferson Cossio, los internautas no tardaron en vincularlo a él tras destacarse por las bromas que suele realizar mediante sus redes sociales.

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¿Qué dijo Yeferson Cossio recientemente acerca de la polémica presentada en las últimas horas en un avión?

Esto dijo el equipo de Yeferson Cossio tras polémica presentada con aerolínea. | Foto: Canal RCN

Luego de la variedad de opiniones circuladas en redes, Yeferson se volvió a pronunciar en horas de la tarde de este lunes 30 de marzo a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuentan con más de doce millones de seguidores en donde expresó las siguientes palabras a través de un comunicado compartido por parte de su equipo: