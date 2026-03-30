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Karola y Eidevin hablaron sin filtros sobre su relación en La casa de los famosos, ¿terminaron?

Karola le dice a Eidevin que, fuera de La casa de los famosos, deben conocerse antes de tomar decisiones ahí.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karola y Eidevin hablan sin filtros sobre su relación en La casa de los famosos
Karola y Eidevin aclaran su situación en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Karola y Eidevin protagonizaron una curiosa conversación en La casa de los famosos Colombia en la que hablaron abiertamente sobre lo que está pasando entre ellos.

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¿Qué le dijo Eidevin a Karola sobre su relación en La casa de los famosos Colombia?

El diálogo se dio en la cocina de La casa más famosa, donde ambos intercambiaron puntos de vista sobre su relación y lo que podría suceder fuera del programa.

Durante la charla, Eidevin fue directo al referirse a la situación entre los dos. El participante le expresó a Karola que, desde su perspectiva, no podían avanzar en algo más fuera de la casa mientras ella tuviera a una persona en el exterior.

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Karola respondió señalando que sentía que él le estaba exigiendo cosas sin conocerla realmente.

Karola y Eidevin hablan sin filtros sobre su relación en La casa de los famosos
Karola y Eidevin aclaran su situación en La casa de los famosos.(Foto: Canal RCN)

 

Además, dejó claro que para ella es importante tomarse el tiempo de conocer mejor a la otra persona, especialmente en un contexto como el de La casa, donde todo puede cambiar constantemente.

Por su parte, Eidevin insistió en su punto, reiterando que fuera de la casa la situación podría ser distinta si ella ya tenía un vínculo previo con alguien.

Y es que en un intercambio donde los dos han expuesto sus ideas sobre lo que esperan y cómo ven su cercanía en medio de la convivencia en La casa de los famosos Colombia.

¿Karola y Eidevin confirmaron su relación en La casa de los famosos Colombia?

Karola también hizo referencia a situaciones pasadas dentro del programa, recordándole a Eidevin que en un inicio él había mostrado interés por otra participante, Mariana Zapata.

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“Nunca estuviste detrás de mí, estuviste detrás de otra”, comentó durante la conversación.

A pesar de las diferencias que expresaron durante el conversación, todo concluyó de una manera inesperada. Pues como bien se había dicho en ocasiones anteriores, Karola decidiría hoy, lunes, si la relación entre ellos iba más allá del ‘shippeo’.

Karola y Eidevin hablan sin filtros sobre su relación en La casa de los famosos
Karola y Eidevin aclaran su situación en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Y aunque no fue clara la decisión, tras la conversación Karola y Eidevin se dieron un abrazo y algunos besos en la mejilla, en medio de palabras en las que manifestaron el cariño que se tienen en La casa de los famosos Colombia.

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