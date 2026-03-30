El nombre de Yuli Ruíz se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital colombiana, sino que también por su paso por la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Así también, Yuli ha generado una gran variedad de comentarios tras convertirse en la nueva eliminada del reality el pasado 29 de marzo tras obtener un bajo puntaje en las votaciones.

Por este motivo, la exparticipante compartió sus últimas palabras durante la gala, dejando una gran variedad de opiniones tras enterarse de varios acontecimientos acerca de lo que escuchó por parte de varios de sus compañeros, en especial, por todo lo que dijo por última vez.

¿Qué dijo por última vez Yuli Ruíz durante la gala de La casa de los famosos Colombia?

Esto dijo Yuli Ruíz por últimas vez en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Yuli Ruíz se destacó durante el programa en compartir la verdad acerca de todo lo que pensaba, pues, a pesar de tener un cruce de diferencias con algunos de sus compañeros, no dudó en analizar con detalle todas sus estrategias.

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De este modo, Yuli se conectó por última vez en La casa de los famosos Colombia, expresando las siguientes palabras:

“Salió la b#mb# s3xY de La casa de los famosos Colombia. Es corto, aprovéchenlo, ahora que estoy afuera, el juego ha cambiado. Aprovechen todas las dinámicas. Karola, saliendo con la maleta ganadora, todo mi team quiere votar por ti. Campanita, estuvo viendo los videos, gracias a todos, créetela. Trata de jugar solo, te amo con mi vida. Chicos, no se tomen esto personal, ya estoy aquí en la vida real, pero esto es un juego”, expresó Yuli.

Aunque en la transmisión en directo Yuli no le dijo nada a Alejandro Estrada, se sorprendieron con la reacción de Alejandro.

¿Cuál fue el inesperado comentario que Yuli Ruíz hizo sobre Alejandro Estrada? | Foto: Canal RCN

¿Cómo reaccionó Alejandro Estrada ante las palabras que Yuli Ruíz compartió por última vez en La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que, durante la participación de Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia, una de las personas con las que construyó una especial amistad fue con Alejandro Estrada, con quien compartió valiosos momentos, pues, tuvieron una química especial.

Durante la transmisión en directo, Yuli no le dijo nada a Alejandro Estrada, pues solo le envió unas palabras a Karola y a Campanita. Sin embargo, minutos antes de conectarse con la casa, Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron acerca de lo que cree del actor, pues expresó lo siguiente:

“Estoy feliz, contenta. Me disculpo porque ayer no tenía palabras, pero ayer quedé en shock. Aun así, estoy contenta. La verdad con toda la información que vi hoy, no sé si creerle a Alejandro”, agregó.

Por esta razón, los internautas se han llenado de gran expectativa acerca de lo que puede ocurrir entre ellos dos tras el especial vínculo que se formó entre ambos hace algunas semanas, ¿qué ocurrirá?