Desde hace varias semanas, una gran variedad de internautas ha generado diversos comentarios en las diferentes plataformas digitales por todos los acontecimientos que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, las celebridades se han llenado de expectativa al ver que el teléfono regresó al reality el cual llega con una gran variedad de sorpresas tras lo que informa El Jefe cuando las celebridades lo contestan.

De este modo, uno de los famosos tuvo la oportunidad de contestar el teléfono, generando gran expectativa tras la noticia que le dio El Jefe al momento de contestar la llamada.

¿Quién fue el famoso que contestó el teléfono recientemente en La casa de los famosos Colombia?

Esta noticia recibió Campanita al contestar el teléfono. | Foto: Canal RCN

Durante la gala de este lunes 30 de marzo, los televidentes estuvieron conectados con todos los acontecimientos que se presentaron en La casa de los famosos Colombia.

A medida que transcurren los días, se han ido presentando una serie de acontecimientos dentro del reality, en donde cada una de celebridades deberá ser estratégica al momento de tomar una decisión para asegurar su cupo en la competencia.

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Por su parte, el teléfono sonó recientemente en La casa de los famosos Colombia, generando un momento de múltiples emociones por parte de las celebridades, quienes se sorprendieron con esto. Así que, el participante que tuvo la oportunidad de contestar fue Campanita, quien recibió la siguiente noticia:

“Campanita, felicidades pronto recibirás la carta de un familiar”, dijo El Jefe en La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo ha sido la participación de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Así ha sido la participación de Campanita en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Es clave mencionar que Campanita se ha destacado por la autenticidad que ha demostrado durante la competencia, en especial, por su buen sentido del humor, carisma y sus estrategias.

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De este modo, el famoso ha recibido el incondicional apoyo por parte de los televidentes, quienes le han brindado todo su apoyo mediante las votaciones cuando ha estado dentro de la placa de nominados en donde el público ha sido el encargado de apoyo a aquellos que quieren que estén dentro La casa de los famosos Colombia.