Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Miss Grand Thailand protagoniza incidente viral luego de que se le cayeran sus dientes y así reaccionó

Concursante de Miss Grand Thailand 2026 vivió un incidente en tarima que se volvió viral y luego reaccionó de forma inesperada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Reina de belleza se vuelve viral tras incidente con sus carillas
Miss Grand Thailand vivió incómodo momento en vivo y así reaccionó la concursante. (Foto: Freepik)

Una participante del certamen Miss Grand Thailand 2026, Kamolwan Chanago, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un incidente en vivo en medio del certamen.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con la concursante en Miss Grand Thailand 2026 que se volvió viral?

El momento viral se registró mientras la joven de 18 años daba su intervención en la ronda frente al jurado y el público en medio de la fase preliminar del concurso, realizado el pasado 25 de marzo en Bangkok.

En la presentación, Miss Grand Thailand experimentó un inconveniente con sus carillas dentales superiores, las cuales se desprendieron parcialmente, lo que afectó su pronunciación por algunos segundos.

Artículos relacionados

Según se observa en los videos que circularon posteriormente, Chanago se giró brevemente para ajustarlas antes de continuar con su intervención en el escenario.

Reina de belleza se vuelve viral tras incidente con sus carillas
Miss Grand Thailand vivió incómodo momento en vivo y así reaccionó la concursante. (Foto: Freepik)

El episodio quedó registrado en varios videos por asistentes al evento, donde se aprecia cómo la participante retoma su discurso y continúa de nuevo con su intervención, pero el episodio se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo reaccionó en la final de Miss Grand Thailand 2026?

Posteriormente, un portavoz de la organización Miss Grand International se refirió al incidente, indicando que se trató de una situación menor e inesperada y que la participante continuó con su presentación sin que el evento tuviera interrupciones.

Artículos relacionados

Días después, durante la gala final realizada el 28 de marzo en el MGI Hall de Bangkok, Kamolwan Chanago volvió a llamar la atención al hacer referencia al incidente.

En medio de su presentación, la concursante levantó sus carillas dentales frente al público y, sonriente, se las colocó nuevamente antes de continuar en el escenario.

Reina de belleza se vuelve viral tras incidente con sus carillas
Miss Grand Thailand vivió incómodo momento en vivo y así reaccionó la concursante. (Foto: Freepik)

Este momento también fue registrado en video y de nuevo se volvió viral en el que muchos de los internautas reaccionaron con comentarios de humor. Mientras la reina se reía de sí misma tras protagonizar el incidente inesperado en vivo.

Este certamen de belleza conocido como Miss Grand Thailand 2026 reúne a participantes de distintas regiones de este país, quienes compiten por representar a Tailandia en la próxima edición de Miss Grand International, prevista para realizarse en India en octubre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista con sinestesia Viral

¡Duelo en la música! Falleció reconocido artista con sinestesia: ¿quién era?

Falleció reconocido DJ pionero del house; su historia destacó por su forma única de percibir la música con sinestesia.

Luto en la música: Falleció músico de reconocida banda durante presentación en vivo Viral

¡Luto en la música! Falleció cantante de reconocida banda en presentación en vivo: ¿qué le pasó?

Vocalista de reconocida banda fallece durante presentación; la cuenta oficial se volvió privada y fans lamentan el hecho.

Yeferson Cossio rompe el silencio y reacciona a controversia Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompe el silencio en medio de la polémica con la aerolínea a y así responde

Yeferson Cossio se está viendo en medio de una polémica con una aerolínea que, reveló tomar medidas en contra de un influenciador.

Lo más superlike

Yuli Ruíz compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo de Alejandro? La casa de los famosos

Yuli Ruíz compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo de Alejandro?

Yuli Ruíz se pronunció por última vez en La casa de los famosos Col, lanzándole inesperada pulla a Alejandro Estrada.

Yeferson Cossio reaparece tras polémicas presentadas en un vuelo: esto dijo su equipo en redes Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reaparece tras polémicas presentadas en un vuelo: esto dijo su equipo en redes

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar? Talento nacional

Reconocido cantante colombiano confirmó que se casa: ¿quién es la mujer con la que llegará al altar?

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé