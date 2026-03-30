Miss Grand Thailand protagoniza incidente viral luego de que se le cayeran sus dientes y así reaccionó

Una participante del certamen Miss Grand Thailand 2026, Kamolwan Chanago, se volvió viral en redes sociales luego de protagonizar un incidente en vivo en medio del certamen.

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¿Qué pasó con la concursante en Miss Grand Thailand 2026 que se volvió viral?

El momento viral se registró mientras la joven de 18 años daba su intervención en la ronda frente al jurado y el público en medio de la fase preliminar del concurso, realizado el pasado 25 de marzo en Bangkok.

En la presentación, Miss Grand Thailand experimentó un inconveniente con sus carillas dentales superiores, las cuales se desprendieron parcialmente, lo que afectó su pronunciación por algunos segundos.

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Según se observa en los videos que circularon posteriormente, Chanago se giró brevemente para ajustarlas antes de continuar con su intervención en el escenario.

Miss Grand Thailand vivió incómodo momento en vivo y así reaccionó la concursante. (Foto: Freepik)

El episodio quedó registrado en varios videos por asistentes al evento, donde se aprecia cómo la participante retoma su discurso y continúa de nuevo con su intervención, pero el episodio se volvió viral en redes sociales.

¿Cómo reaccionó en la final de Miss Grand Thailand 2026?

Posteriormente, un portavoz de la organización Miss Grand International se refirió al incidente, indicando que se trató de una situación menor e inesperada y que la participante continuó con su presentación sin que el evento tuviera interrupciones.

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Días después, durante la gala final realizada el 28 de marzo en el MGI Hall de Bangkok, Kamolwan Chanago volvió a llamar la atención al hacer referencia al incidente.

En medio de su presentación, la concursante levantó sus carillas dentales frente al público y, sonriente, se las colocó nuevamente antes de continuar en el escenario.

Miss Grand Thailand vivió incómodo momento en vivo y así reaccionó la concursante. (Foto: Freepik)

Este momento también fue registrado en video y de nuevo se volvió viral en el que muchos de los internautas reaccionaron con comentarios de humor. Mientras la reina se reía de sí misma tras protagonizar el incidente inesperado en vivo.

Este certamen de belleza conocido como Miss Grand Thailand 2026 reúne a participantes de distintas regiones de este país, quienes compiten por representar a Tailandia en la próxima edición de Miss Grand International, prevista para realizarse en India en octubre.