Uno de los momentos preferidos por parte de las celebridades que hacen parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN se trata acerca de la prueba de liderazgo.

A medida que avanza la competencia, se han presentado una gran variedad de sorpresas en el reality, en especial, por todas las decisiones que ha tomado el Jefe en la competencia.

Por esta razón los dos famosos que se enfrentaron al liderazgo fueron Eidevin López y Karola Alcendra. Sin embargo, la influenciadora fue quien ganó la prueba al demostrar todo su talento.

¿A qué famoso eligió Karola al ganar la prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia?

Así eligió Karola a Campanita como su acompañante. | Foto: Canal RCN

Después de la prueba de liderazgo entre Eidevin y Karola, miles de internautas generaron una gran variedad de opiniones acerca de quién sería el famoso al que elegiría para que fuera su acompañante.

Aunque Karola ha estado envuelta en un “shippeo” con Eidevin tras su ruptura con Mariana Zapata, la creadora de contenido digital eligió a Campanita como su acompañante.

Artículos relacionados La casa de los famosos Yuli Ruíz compartió sus últimas palabras en La casa de los famosos Col: ¿qué dijo de Alejandro?

Desde luego, una de las personas más importantes para Karola ha sido Campanita, pues han demostrado tener una especial amistad desde el principio. Junto a él también ha tenido la oportunidad de evaluar con detalle las dinámicas de sus compañeros y explicó la razón por la que no eligió a Eidevin como su compañero:

“Yo a Eidevin lo quiero, pero es que J no va a querer que yo esté una semana acá con él. Una a veces es débil”, agregó Karola.

¿Cuál fue el poder que obtuvo Karola al ser la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia?

Cuando Karola se dirigió al cuarto del líder, se sorprendió al leer la carta, pues tendrá la oportunidad de liderar el brunch y tener el poder de la paranoia.

¿Qué es poder de la paranoia que obtuvo Karola en La casa de los famosos Colombia?

Artículos relacionados Talento nacional Actriz de Enfermeras se casó: así presumió la noticia en redes sociales

Llega un nuevo poder a La casa de los famosos Colombia, el cual es el de la paranoia en donde Karola tuvo que marcar a tres famosos con brazaletes de color rojo y aquellos serán su punto principal de objetivo, quienes podrán estar dentro de la placa de nominados el próximo miércoles 1 de abril.

Beba, Alejandro y Alexa fueron elegidos por Karola tras poder al ser la líder. | Foto: Canal RCN

Las celebridades que eligió Karola fue a: Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Beba, quien tomará importantes decisiones la ser la líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.