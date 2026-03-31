Jhonny Rivera revela que tiene el corazón roto en su luna de miel: “por poco me arruinas, derrochando”

Jhonny Riveracompartió un video en sus redes sociales que llamó la atención de sus seguidores, en el que dejó ver su supuesto estado de ánimo en medio de su luna de miel con Jenny López.

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¿Qué mostró Jhonny Rivera en su video de despecho durante la luna de miel?

Cabe recordar que la pareja se dio el “sí” en febrero, en una boda privada a la que asistieron varios artistas del entretenimiento colombiano, así como figuras del género de la música popular. El evento se convirtió en uno de los temas más comentados en su momento.

Tras la ceremonia, la pareja emprendió un viaje por Europa, donde cumplían con algunas presentaciones ya programadas.

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Posteriormente, se trasladaron a Dubái, destino en el que han disfrutado de su luna de miel, compartiendo imágenes de los paisajes y momentos juntos durante su estadía.

(Foto: Canal RCN)

En medio de este viaje, Jhonny Rivera publicó un video desde el mar en el que aparece cantando una canción de despecho mientras camina entre el agua.

En la publicación también se observa un corazón roto, el cual decidió compartir para acompañar el video en sus redes sociales.

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Como era de esperarse el video generó reacciones y llamó la atención entre sus seguidores, quienes al inicio relacionaron con un sentimiento en medio de su luna de miel.

¿El video de desamor de Jhonny Rivera se trata de algo relacionado con su relación?

En realidad, se trata de un nuevo lanzamiento que está preparando Jhonny Rivera, cuya letra aborda el desamor, pero el cantante no desaprovechó la oportunidad de grabarlo en medio de su romántico momento junto a su esposa Jenny López.

Johnny Rivera. (Foto: Canal RCN)

Jhonny interpreta un fragmento de la canción mientras se encuentra en el agua:

“Volverte a ver no tiene sentido, ya no te quiero, por poco me arruinas derrochando todo el amor y confianza que antes te tenía”.

Tras el video, los internautas reaccionaron con comentarios sobre su nueva canción y desde ya lo tienen como un éxito musical. Mientras otros elogiaron a la pareja en su luna de miel y le pedían que subiera más detalles de lo que ha sido su viaje.