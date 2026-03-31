El pasado domingo 29 de marzo, Yuli Ruiz se convirtió en la nueva eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026 y tras su salida, se han generado muchos comentarios sobre su forma de jugar en la competencia.

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Es importante tener en cuenta que su eliminación causó una gran sorpresa, debido a que era considerada una de las partici0pantes más fuertes debido al apoyo que tenía del público, sin embargo, con un poco más del 11%, la paisa quedó por fuera del juego.

Luego de despedirse del programa de la vida en vivo, Yuli Ruiz rompe el silencio y habla de su relación con Alejandro Estrada, revelando detalles que han sorprendido.

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¿Yuli Ruiz le darían una segunda oportunidad a Alejandro Estrada tras La casa de los famosos Colombia?

Tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia 2026, Yuli Ruiz rompe el silencio y habla sobre Alejandro Estrada, revelando que sus sentimientos por él sí fueron ho9nestos y quisiera saber si de su parte fue igual.

Yuli Ruiz revela lo que realmente siente por Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, dijo que desde un inicio había algo de él que no le terminaba de convencer, pero que aun así le dio la oportunidad de conocerlo.

Por otro lado, la paisa confesó si se sentaría a hablar con él luego de La casa de los famosos Colombia 2026 y dijo que sí, justificando que ya son dos adultos y que, por su lado, no hay nada personal en contra de su expareja de reality.

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Así mismo, dijo que le gustaría decir que debería medir sus palabras, porque al parecer, cuando él dijo que le gustaba del cuello para abajo, sí le habría dolido o incomodado.

¿Qué dijo Alejandro Estrada tras la eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia 2026?

Apenas Yuli Ruiz salió eliminada de La casa de los famosos Colombia 2026, Alejandro Estrada rompió en llanto en la barbería y le habló a través de las cámaras, diciendo que él quería que llegaran lejos en el juego, pero juntos.

Yuli Ruiz sorprende al hablar de su futuro con Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Así, es como dijo que no esperaba que se fuera tan pronto y que, quiso lo mejor para ella, pero que, así se dieron las cosas.

Pese a que en los últimos días de Ruiz en la competencia no se habló con Alejandro, él se dejó ver afectado por su salida, pero, para algunos de sus compañeros, esto sería parte de su actuación.