Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul y Juanse Quintero hacen un anuncio importante: “se nos cumplió el deseo”

Johanna Fadul y Juanse Quintero revolucionan las redes, tras hacer un anuncio importante, revelando que se les cumplió un deseo.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Johanna Fadul y Juanse Quintero hacen inesperado anuncio
Johanna Fadul y Juanse Quintero ilusionan a sus fans con anuncio inesperado. (Foto: Canal RCN -Freepik)

Una de las parejas de la farándula colombiana que más ha dado de qué hablar en los últimos meses ha sido la de Johanna Fadul y Juanse Quintero, pues la actriz estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026 y su participación fue bastante polémica.

Artículos relacionados

Sin embargo, hubo una situación que los convirtió en noticia y hasta titulares de noticias de entretenimiento, luego de que Beba insinuara en el reality que, al parecer, Juanse le habría escrito a su Instagram.

Sin duda, esto generó revuelo en redes sociales y hasta la misma Johanna reaccionó, hasta mostró el chat de su esposo y excompañera y allí no se veía nada.

Artículos relacionados

Estando tan activos en las plataformas digitales, la famosa pareja hizo un importante anuncio, lo cual generó reacciones.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Johanna Fadul y Juanse Quintero?

A través de la cuenta oficial de Instagram, Johanna Fadul apareció en un video con su esposo, Juanse Quintero y revelaron un anuncio muy importante.

Johanna Fadul y Juanse Quintero paralizan redes con anuncio
Johanna Fadul y Juanse Quintero hacen inesperado anuncio. (Foto: Canal RCN)

En el clip se ve que el cantante abraza a su esposa por la espalda, sosteniendo sus manos sobre su vientre, y al abrirla, sale un ticket aéreo, en vez de una prueba de embarazo o una ecografía, pues eso dieron a entender en el inicio del video.

Esto, sin duda generó gracia, porque sus seguidores pensaron que anunciarían su embarazo, más que escribieron en la descripción: “se nos cumplió el deseo”.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre las interacciones de su esposo a Beba en redes sociales?

Johanna Fadul rompió el silencio apenas se viralizaron los clips de Beba revelando las interacciones de Juanse quintero en su Instagram y sacó contenido del tema, pues confrontó a su esposo y ahí mostró el chat del cantante con su excompañera, revelando que no había mensajes.

Johanna Fadul y Juanse Quintero ilusionan a sus fans con anuncio inesperado
Johanna Fadul y Juanse Quintero paralizan redes con anuncio. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, cuando se conformó que dichas interacciones no fueron mensajes, sino Likes, Johanna Fadul dijo que no pasaba nada, porque eso no significaba nada, además que ya había sido hace un tiempo.

Por su parte, Beba, tras ser eliminada de La casa de los famosos, se pronunció sobre el tema y le pidió disculpas a Johanna Fadul, justificando que no quería que las cosas se malinterpretaran.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Manuela Gómez reveló el momento que vivó tras regresar a casa Manuela Gómez

Manuela Gómez mostró la sorpresa que se llevó con su hija tras La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió el emotivo momento que vivió con su hija tras regresar de La casa de los famosos Colombia.

Yailin la más viral reaparece tras polémico arresto Yailin

Sale a la luz video de Yailin, la más viral saliendo de prisión: ¿qué dijo?

Yailin la más viral causó furor en redes al estar bajo arresto y tras su liberación, se filtró un video saliendo de prisión.

Yuli Ruiz, Alejandro Estrada y Naraly Umaña en La casa de los famosos Colombia. Alejandro Estrada

Yuli Ruiz arremetió contra Alejandro Estrada y defendió a Nataly Umaña: "ahora la entiendo"

Yuli Ruiz no se guardó nada y lanzó fuerte acusaciones contra Alejandro Estrada e incluso se mostró a favor de lo que hizo Nataly Umaña.

Lo más superlike

Marilyn Patiño tiene un fuerte cruce de palabras con Mariana Zapata. La casa de los famosos

Marilyn Patiño y Mariana Zapata protagonizan fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia

Marilyn Patiño y Mariana Zapata avivaron la tensión en La casa de los famosos con un enfrentamiento lleno de gritos.

Cara Rodríguez lanza indirecta a Beéle en publicidad y desata reacciones Beéle

Cara Rodríguez lanza fuerte indirecta a Beéle en redes: “Yo sé elegir bien”

alentina Ferrer muestra tierno momento entre Río y J Balvin Valentina Ferrer

Valentina Ferrer enternece tras mostrar tierno momento entre J Balvin y Río: “Ahora si estamos”

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta Salud y Belleza

Grasas saludables: qué son, beneficios y alimentos que no pueden faltar en tu dieta

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé Dulce María

Dulce María de RBD se convirtió en madre por segunda vez: con video confirmó el nacimiento de su bebé