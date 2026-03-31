Johanna Fadul y Juanse Quintero hacen un anuncio importante: “se nos cumplió el deseo”
Johanna Fadul y Juanse Quintero revolucionan las redes, tras hacer un anuncio importante, revelando que se les cumplió un deseo.
Una de las parejas de la farándula colombiana que más ha dado de qué hablar en los últimos meses ha sido la de Johanna Fadul y Juanse Quintero, pues la actriz estuvo en La casa de los famosos Colombia 2026 y su participación fue bastante polémica.
Sin embargo, hubo una situación que los convirtió en noticia y hasta titulares de noticias de entretenimiento, luego de que Beba insinuara en el reality que, al parecer, Juanse le habría escrito a su Instagram.
Sin duda, esto generó revuelo en redes sociales y hasta la misma Johanna reaccionó, hasta mostró el chat de su esposo y excompañera y allí no se veía nada.
Estando tan activos en las plataformas digitales, la famosa pareja hizo un importante anuncio, lo cual generó reacciones.
¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Johanna Fadul y Juanse Quintero?
A través de la cuenta oficial de Instagram, Johanna Fadul apareció en un video con su esposo, Juanse Quintero y revelaron un anuncio muy importante.
En el clip se ve que el cantante abraza a su esposa por la espalda, sosteniendo sus manos sobre su vientre, y al abrirla, sale un ticket aéreo, en vez de una prueba de embarazo o una ecografía, pues eso dieron a entender en el inicio del video.
Esto, sin duda generó gracia, porque sus seguidores pensaron que anunciarían su embarazo, más que escribieron en la descripción: “se nos cumplió el deseo”.
¿Qué dijo Johanna Fadul sobre las interacciones de su esposo a Beba en redes sociales?
Johanna Fadul rompió el silencio apenas se viralizaron los clips de Beba revelando las interacciones de Juanse quintero en su Instagram y sacó contenido del tema, pues confrontó a su esposo y ahí mostró el chat del cantante con su excompañera, revelando que no había mensajes.
Sin embargo, cuando se conformó que dichas interacciones no fueron mensajes, sino Likes, Johanna Fadul dijo que no pasaba nada, porque eso no significaba nada, además que ya había sido hace un tiempo.
Por su parte, Beba, tras ser eliminada de La casa de los famosos, se pronunció sobre el tema y le pidió disculpas a Johanna Fadul, justificando que no quería que las cosas se malinterpretaran.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike