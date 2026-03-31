La Liendra sorprende al anunciar el retoque estético que se hará en el rostro

Mauricio Gómez mejor conocido como La Liendra en redes sociales recientemente se sinceró sobre algo de su físico que le molesta mucho y que quiere cambiar.

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¿Cuál es el aspecto de su físico que molesta a La Liendra?

La Liendra siempre se ha caracterizado por ser una persona que no se preocupa por lo que dicen o critican de su físico, más bien ha sacado provecho a esto en sus videos y contenidos.

A lo largo de su carrera en el mundo digital, el influenciador ha contado que han llegado a ofrecerle dinero por dejarse operar sus orejas y otras partes de su rostro, sin embargo, asegura que él se siente bien tal y como es.

Pero recientemente para sorpresa de sus seguidores el influenciador confesó que sí hay algo de su físico que no le gusta y que próximamente intervendrá estéticamente.

Últimamente estoy tan ofendido con estos tres pelos de barba que me salen. Antes me salían tres o cada cuatro días, pero ahora es diario.

La Liendra reveló procedimiento estético que se hará. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál es el procedimiento estético que La Liendra planea hacerse en su físico?

La Liendra reveló su inconformidad y frustración con la cantidad de vello facial que le sale y que se le ha convertido en un problema.

El influenciador explicó que antes era más esporádico que le salieran vellos en su rostro y que lo tenía controlado, pero que ahora es algo que se convirtió en su diario vivir.

Ahí es donde yo le digo a Diosito, nea, ya me mandaste feo, listo, no pasa nada, yo vivo, así, pero se supone que la barba es para que el hombre se vea mejor, a mí me empeora, porque esto no es barba.

La Liendra reveló que tras tener este problema con sus vellos faciales y estar todos los días afeitándose y maltratándose la piel había tomado la decisión de hacerse una depilación láser.

Me voy a hacer láser, yo he visto que las mujeres se hacen eso para que no les salga nada, me voy a hacer láser aquí y aquí.

El influenciador confesó que algunos de sus amigos lo han aconsejado de dejarse crecer el vello en su rostro de a poco para lograr a futuro tener barba, sin embargo, aseguró que se quitará de raíz este 'problema': "Es que es el proceso, ni chimba, ningún proceso".



Como era de esperarse este video ha provocado múltiples reacciones en los seguidores de La Liendra, por un lado, quienes le han expresado que así como está se ve bien y por el otro, que podría mirar otros procedimientos o injertos para tener una barba poblada y verse más maduro a futuro.