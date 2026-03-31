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Manuela Gómez mostró la sorpresa que se llevó con su hija tras La casa de los famosos

Manuela Gómez compartió el emotivo momento que vivió con su hija tras regresar de La casa de los famosos Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Manuela Gómez reveló el momento que vivó tras regresar a casa
Manuela Gómez compartió tierno momento junto a su hija. (Foto Canal RCN)

La influenciadora y empresaria Manuela Gómez se despidió de La casa de los famosos Colombia 3 el pasado 26 de marzo luego que el camión de la mudanza se la llevara.

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¿Cómo fue el regreso de Manuela Gómez a su casa tras La casa de los famosos Colombia?

Manuela había empezado a perder su energía en las últimas semanas en La casa de los famosos Colombia por unos percances médicos y también según ella por lo mucho que extrañaba a su hija Samantha.

La antioqueña pese a tener un gran apoyo del público y salvarse de quedar eliminada de la competencia, fue a través de esta dinámica del Jefe en la que votaron sus compañeros por la que salió de la competencia.

Manuela tras salir de la competencia se mostró tranquila y aseguró que su único deseo era volverse a encontrar con su familia y con su pequeña hija, algo que cumplió hace pocos días y así lo registró en sus redes sociales.

Reencuentro de Manuela Gómez y su hija
Manuela Gómez se reencontró con su hija Samantha tras La casa de los famosos. (Fotos Canal RCN)

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¿Qué sorpresa se llevó Manuela Gómez tras regresar a su casa después de salir de La casa de los famosos Colombia?

Manuela Gómez ha compartido detalles de su regreso a casa empezando por ese anhelado reencuentro con su hija al llegar a casa.

Con el pasar de los días la influenciadora les ha estado compartiendo a sus seguidores detalles de su día a día en donde no ha perdido ningún segundo junto a su hija.

Precisamente, Manuela derritió de ternura a sus seguidores al compartirles su encanto al darse cuenta que su hija ahora es fanática del fútbol y hasta tiene una pelota favorita.

Tu pelota favorita, mi amor linda.

¿Manuela Gómez se va a casar con el papá de su hija?

Durante su paso por La casa de los famosos Colombia, Manuela recibió la visita de su hija y del papá de la bebé, Juan Pablo Restrepo, quien la sorprendió con una propuesta de matrimonio.

Juan Pablo ingresó y una vez se dirigió a Manuela le señaló que le tenían un regalito, se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso, al ver que ella no podía hablar ni reaccionar, él le dijo que lo pensara con calma.

Sin embargo, ahora que Manuela está afuera de la competencia muchos de sus seguidores están a la expectativa por saber la respuesta de la antioqueña.

Manuela Gómez tiene problemas físicos.
Manuela Gómez recibió propuesta de matrimonio en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
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