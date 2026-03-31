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Yuli Ruiz arremetió contra Alejandro Estrada y defendió a Nataly Umaña: "ahora la entiendo"

Yuli Ruiz no se guardó nada y lanzó fuerte acusaciones contra Alejandro Estrada e incluso se mostró a favor de lo que hizo Nataly Umaña.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yuli Ruiz, Alejandro Estrada y Naraly Umaña en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz le dio la razón a Nataly Umaña tras conocer a Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

La eliminación de Yuli Ruiz de La casa de los famosos Colombia, sigue dando de qué hablar entre los seguidores del reality de convivencia del Canal RCN, pues tras su salida, la exparticipante ha llamado la atención por sus declaraciones y la manera en la que se ha referido a Alejandro Estrada, con quien semanas atrás sostuvo un romance.

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¿Qué dijo Yuli Ruiz sobre Alejandro Estrada y Nataly Umaña tras su salida de La casa de los famosos Colombia?

En medio de una entrevista que concedió la mujer para las redes sociales del Canal RCN, se sinceró frente a las cámaras para decir que, luego de esta experiencia en la que tuvo la oportunidad de conocer al actor y empresario, la imagen que tenía de él se borró por completo, además de señalar puntualmente que entiende perfectamente a su expareja.

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"Bueno desde mi experiencia con Alejandro ahorita en el reality, ahora si puedo entender un poco el tema de Nataly Umaña y en su momento lo critiqué bastante, y también en su momento puse en un estatus super alto a Alejandro", señaló.

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Incluso, Yuli relató que, en ese entonces cuando el tema se convirtió en un escándalo nacional, le envió un mensaje a Alejandro por Instagram en el que ella le expresó su admiración por su caballerosidad.

¿Yuli Ruiz habló de Alejandro Estrada y Nataly Umaña? Esto fue lo que dijo

Así mismo, la exhabitante de esta tercera temporada, insistió en que la percepción que tenía de Alejandro como un hombre caballeroso ahora es muy diferente, dejando ver con sus declaraciones que desde lo que vivió con él al interior de la competencia hoy le permite entender el por qué Umaña tomó las decisiones que tomó en la primera edición del programa.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz se mostró del lado de Nataly Umaña tras romance con Alejandro Estrada. Foto | Canal RCN.

"Ahora entiendo por qué se le acaba un hogar de 12 años y pues es respetable, pero la verdad ahora la entiendo un poco por qué ella actuó de esa manera allá en el reality",dijo la antioqueña.

Por ahora la creadora de contenido y modelo paisa, sigue apoderándose de la conversación fuera de la casa, pues con su participación, definitivamente se convirtió en todo un personaje de amores y odios.

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia.
Yuli Ruiz se refirió el matrimonio de Alejandro Estrada y Nataly Umaña en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
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