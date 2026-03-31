Marilyn Patiño y Mariana Zapata protagonizan fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia

Marilyn Patiño protagonizó otro fuerte enfrentamiento en La casa de los famosos Colombia 3, esta vez con Mariana Zapata.

Marilyn Patiño ha protagonizado varios enfrentamientos en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

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¿Por qué comenzó la discusión entre Marilyn Patiño y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Una conversación en el comedor escaló rápidamente hasta convertirse en un cruce de gritos entre ambas participantes.

Marilyn aseguró que no necesita alianzas para avanzar en la competencia y menos de Beba, a quien acusó de ser una persona grosera y prepotente.

El ambiente se tensó cuando la barranquillera la tildó de “lambona” y de estar utilizando información externa para ganar simpatía con los televidentes, palabras que fueron aplaudidas por Mariana Zapata que no dudó en intervenir en defensa de su amiga.

Mariana señaló que Marilyn busca provocar conflictos para que algún participante reaccione y termine expulsado, mientras la actriz insistía en que su postura era auténtica.

El momento culminó con Marilyn bailándole a Mariana en tono de burla, lo que generó aún más tensión.

Según la creadora de contenido, la actriz está intentando alinearse con lo que vio en redes sociales para ganar apoyo, más que por convicción propia.

Estas declaraciones avivaron los ánimos y marcaron el inicio de un choque que se trasladó incluso al baño, donde Marilyn continuó provocando a Mariana, quien optó por reírse y dirigirse a los televidentes del 24/7.

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¿Cómo reaccionaron los habitantes al enfrentamiento entre Marilyn Patiño y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 3?

Los demás participantes observaron el enfrentamiento con cautela, conscientes de que cualquier reacción podría tener consecuencias en el juego.

La llegada de Aura Cristina Geithner promete añadir aún más dinamismo a la convivencia, pues su personalidad fuerte podría alterar las alianzas y generar nuevas discusiones.

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Además, los famosos deberán enfrentar una nueva prueba de presupuesto que pondrá a prueba su capacidad de trabajar en equipo.

En medio de los conflictos, la necesidad de asegurar alimentos para la semana será un reto que exigirá cooperación, aunque las tensiones personales podrían complicar la tarea.