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Sale a la luz video de Yailin, la más viral saliendo de prisión: ¿qué dijo?

Yailin la más viral causó furor en redes al estar bajo arresto y tras su liberación, se filtró un video saliendo de prisión.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yailin la más viral reaparece tras polémico arresto
Revelan video de Yailin la más viral tras salir de prisión. (AFP/ Theo Wargo)

La cantante dominicana, Jorgina Guillermo Díaz, más conocida como Yailin, la más viral, fue tendencia en las redes sociales tras un polémico video en el que se la llevan a prisión.

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El hecho ocurrido el pasado 24 de marzo, quedó grabado cuando fue arrestada y escoltada desde una estación de policía a una camioneta, en la cual serpia trasladada a la prisión.

Días más tardes de este hecho, la artista reapareció en sus redes para revelar qué pasó con respecto a su arresto.

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¿Por qué Yailin, la más viral estuvo en prisión?

De acuerdo con fuentes internacionales, la cantante Yailin, la más viral, fue detenida por las autoridades en Santo Domingo, República Dominicana, mientras se movilizaba en un Lamborghini.

Yailin la más viral se deja ver tras salir de prisión
Yailin la más viral reaparece tras polémico arresto. (AFP/ Dimitrios Kambouris)

En el clip se ve a Jorgina cubriendo su rostro mientras se sube a la camioneta, pues fue el primer video que se conoció y el cual circula en redes sociales sobre los hechos.

Según los primeros informes, las autoridades de Santo Domingo estaban realizando los respectivos operativos de control en la carretera y precisamente en el sector Los Mina, requisaron a la cantante con quienes estaba acompañada.

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Dentro del automóvil encontraron dos 4rm4s de fu3go y por eso, Yailin se metió en líos legales, junto con las otras dos personas, a quienes todavía se les desconoce su identidad.

¿Qué dijo Yailin la más viral sobre su arresto?

Yailin, la más viral reapareció en redes sociales con un comunicado en el que reveló que fue uno de los momentos más duros para ella, pero agradeció a quienes creyeron en su inocencia, tanto a sus fans como a los medios de comunicación.

Revelan video de Yailin la más viral tras salir de prisión
Yailin la más viral se deja ver tras salir de prisión. (Foto: Freepik)

Mientras Yailin deja todo en manos de sus abogados, se supo que una de las personas con las que ella iba, se hizo responsable de portar los artefactos y su defensor insinuó que estaba señalando a la cantante solo por ser figura pública.

¿Cuál es el video de Yailin la más viral saliendo de prisión?

A través de redes sociales se conoció el video de Yailin, la más viral saliendo de prisión, vestida con rompa sencilla, sin maquillaje y con una cachucha, mientras estaba acompañada de varias personas.

Por eso mismo, destacaron lo natural y bonita que se veía al salir de ese sitio, mientras les sonreía a las personas que la abordaron para entrevistarla. Pese a que se vio tranquila, se supo que este momento no fue fácil para ella.

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