En La casa de los famosos Colombia 2026, el reality show se ha vivido incluso por fuera de la competencia, pues eso dijo Johanna Fadul, quien rompió el silencio con Juanse Quintero, hablando sobre el regreso de Beba al programa.

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Tras la presentación de ‘Hombres a la plancha’ en uno de los sábados de fiesta en la casa, se armó un gran revuelo en redes sociales luego de que la barranquillera dijera entre líneas que el esposo de su excompañera le habría escrito en Instagram.

Sin duda, esto generó la reacción de Johanna, quien aprovechó la situación para hacer contenido y, de hecho, tras su eliminación, Beba reacciono y aclaró la verdad sobre el tema.

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¿Qué dijo Beba sobre la interacción con Juanse Quintero?

Beba se comunicó con señas con Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026 y reveló que Juanse Quintero habría interactuado con sus redes sociales.

Johanna Fadul y Juanse Quintero aseguran que Beba habría querido demandarlos. (Foto: CanalRCN)

Luego de ser eliminada de la competencia, Beba vio todo el contenido que hizo Johanna Fadul sobre el tema y explicó que solo hubo likes por parte de Juanse, de hecho, su hermana publicó las pruebas de estas interacciones.

Por otro lado, en Qué hay pa´ dañar, Valerie de la Cruz le ofreció disculpas a Fadul, en caso de que se haya generado malentendidos.

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¿Qué dijo Johanna Fadul por le regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia 2026?

En sus más recientes historias, en la noche del domingo 29 de marzo, Johanna Fadul rompe el silencio y habla del regreso de Beba a La casa de los famosos Colombia 2026.

Johanna Fadul y Juanse Quintero hablan sin filtros sobre Beba. (Foto: CanalRCN)

La actriz está junto a su esposo, Juanse Quintero, quien, precisamente estaba respondiendo las historias de sus seguidores y confesó que él no opina sobre el tema, por lo que Johanna aclaró que los videos que hicieron solo fueron contenido.

Fadul reveló que, así como ellos estaban viviendo su reality dentro de la competencia, ellos lo estaban haciendo afuera e incluso, Juanse intervino e insinuó que, al parecer, Beba los quiso demandar: “ellos sí se ofendieron, querían hasta como demandarnos, yo no sé”.

Sobre la denuncia, no dieron detalles, pero la actriz dijo que buscó a Beba para hacer contenido, pero al parecer ella no quiso porque pudo estar molesta.

Por otro lado, Johanna dijo que Valerie tenía una ventaja al regresar a la competencia, ya que ella sabe cómo están las cosas a fuera y eso lo puedo usar a su favor.

Sobre los likes, Johanna mencionó que no le dio importancia a los likes, porque fue algo que ya pasó hace un tiempo.