Paola Jara paralizó a sus seguidores al revelar tierna foto de Emilia: así luce

El 19 de noviembre de 2025, Paola Jara y Jessi Uribe anunciaron el nacimiento de su hija, Emilia, convirtiendo en madre primeriza a la cantante.

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Desde su llegada a este mundo, la pequeña es igual de famosa a sus padres, pues los fanáticos de los artistas han estado muy pendientes de ellos para conocer todos los detalles de cómo han vivido esta nueva etapa junto a su hija.

Mientras tanto, los artistas ya están llevando una vida normal en los escenarios, pero ahora, con una nueva compañía que va con ellos para todos lados e incluso se ha convertido en la protagonista de las redes de sus papás.

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¿Cuál es la foto de Paola Jara con Emilia que paralizó a sus seguidores?

En horas de la mañana de este lunes 30 de marzo, Paola Jara reveló una historia en su cuenta de Instagram donde tiene una tierna apose junto a su hija Emilia.

Paola Jara roba suspiros con tierna imagen de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

En la imagen, se ve el pie de la cantante junto al de la niña, pues tienen la misma pijama color amarillo y precisamente, era lo que ella quería presumir.

Sin duda, esta foto causó conmoción por lo tierna que es y porque la artista, cada vez se atreve a mostrar más de la pequeña, a quien todos sus seguidores quieren conocer oficialmente.

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¿Jessi Uribe ya mostró la cara de Emilia?

Con una de sus historias en redes sociales, Jessi Uribe causó revuelo tras mostrar más de la carita de Emilia, pues se alcanzó a ver de perfil, pero no de frente y así se siguen desconociendo detalles de cómo luce la pequeña.

Jessi Uribe reveló la cara de Emilia. (Foto/ Buen día, Colombia)

La pregunta que todos se hacen es: ¿tiene los ojos del papá o de la mamá?, lo que sí se ha podido saber es que tiene un gran parecido a su madre por su abundante cabellera.

Por ahora, oficialmente no se conoce muy bien cómo es Emilia, lo que sí, es que, según Jessi, se espera que revelen su rostro el día de su bautizo, pero falta esperar si Paola opina lo mismo, ya que ella ya había dejado saber que no quería exponer a la pequeña.