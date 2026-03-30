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La Segura rompe el silencio y responde a rumores sobre su relación con Ignacio Baladán: esto dijo

La Segura habló sobre los rumores de que mantiene a Ignacio Baladán y no dudó en confesar cómo manejan su relación.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
La Segura rompe el silencio y responde a rumores sobre su relación con Ignacio Baladán
La Segura habla sobre su relación con Ignacio Baladán / (Foto de AFP)

En redes sociales han circulado múltiples comentarios sobre la dinámica económica de La Segura e Ignacio Baladán. Ante los comentarios, la creadora de contenido decidió aclarar algunos rumores que han surgido de su relación.

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¿Cuál es la historia entre La Segura e Ignacio Baladán?

La historia entre la creadora de contenido colombiana Natalia Segura (La Segura) y el chef Ignacio Baladán ha captado la atención del público por su evolución desde lo profesional hasta lo personal.

El primer encuentro ocurrió en 2022, cuando Natalia buscaba un modelo para grabar un video de TikTok. Ignacio fue seleccionado para participar en una escena que incluía un beso.

Tras lo sucedido, La Segura confesó sentir una conexión inmediata al verlo en el set. Meses después, en agosto de 2022, oficializaron su noviazgo.

¿Cuál es la historia entre La Segura e Ignacio Baladán?
En redes recuerdan la historia de La Segura e Ignacio Baladán / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos más recordados se dio en mayo de 2024, cuando Ignacio entró a La casa de los famosos Colombia, reality en el cual participó la creadora de contenido, para pedirle matrimonio frente a cámaras.

La respuesta fue positiva y, tras su salida del reality, la pareja se unió por lo civil y, en el 2025, a inicios de abril, celebraron la llegada de su hijo, Lucca.

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¿Qué rumores circulaban en redes sobre La Segura e Ignacio Baladán?

En redes sociales se desataron rumores sobre La Segura e Ignacio Baladán. Algunos afirmaban que Natalia pagaba la mayoría de los gastos del hogar, mientras que Ignacio no mostraba actividad en sus negocios, lo que llevó a los internautas a sugerir que ella “lo mantenía”.

Tras los comentarios que circulaban, Natalia llamó la atención al romper el silencio. Como de costumbre, lo hizo con un toque de humor, dejando claridad frente a los rumores que habían generado curiosidad entre los fans.

¿Qué rumores circulaban en redes sobre La Segura e Ignacio Baladán?
La Segura aclaró rumores de su relación con Ignacio Baladán / (Foto del Canal RCN)

 

 

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¿Qué dijo La Segura sobre Ignacio Baladán?

La creadora de contenido aprovechó una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes para aclarar los rumores. Al ser consultada sobre si mantenía a Ignacio, Natalia respondió mientras hacía una expresión de sorpresa:

“No, mi reina, no estoy por mantener macho. Somos un equipo”.

Con esta aclaración, Natalia puso fin a los comentarios sobre la distribución de responsabilidades dentro de su relación, dejando claro que ambos participan activamente en sus proyectos personales y familiares.

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