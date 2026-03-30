Falleció Aura Lucía Mera, reconocida periodista y columnista: esta fue la causa

El mundo del periodismo se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de la periodista y columnista caleña Aura Lucía Mera.

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¿Cómo se confirmó el fallecimiento de la periodista Aura Lucía Mera?

El escritos Gustavo Álvarez Gardeazábal fue el encargado de confirmar la lamentable noticia del fallecimiento de Aura Lucía Mera a través de su cuenta de X. Revelando que su deceso se produjo al medio día del 29 de marzo.

Asimismo, la Personería de Cali lanzó un comunicado en el que resaltaron la trayectoria y carrera de la periodista en el ámbito cultural: "Desde la Personería Distrital expresamos nuestras condolencias a sus familiares, colegas y a toda la ciudadanía".

El escritor Gustavo Álvarez también reveló que los hijos de la periodista respetaron su última voluntad y por ende se abstuvieron de prolongar su sufrimiento luego de sufrir una afección médica.

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¿Cuáles fueron las causas de muerte de la periodista Aura Lucía Mera?

Hasta el momento se conoce que las causas de muerte de la periodista Aura Lucía Mera se dio luego de sufrir un infarto cerebral masivo.

Varios colegas de la periodista han expresado su dolor en redes sociales en donde han reconocido toda su carrera en donde logró dirigir ColCultura y además organizó la entrega del Premio Nobel de Literatura a Gabriel García Márquez.

Aura no llegó por casualidad al periodismo ya que provenía de una familia ligada a este mundo, su madre fue la reconocida periodista Aura Becerra de Mera.

Su legado no se limitó a los medios de comunicación. También tuvo un papel relevante en el desarrollo cultural del país donde promovió importantes proyectos en favor del arte y la literatura.

¿Cuál fue la última voluntad de la periodista Aura Lucía Mera?

Aura Lucía Mera en hablaba del tema de la muerte en sus publicaciones y por eso, en la publicación "Perder el miedo" del 26 de febrero de 2024, contó cómo quería ser despedida cuando falleciera.

Les recalqué que quería una muerte digna y prohibí mantenerme como un vegetal lleno de tubos y artefactos tecnológicos. Quiero ser cremada, acompañada solamente por la familia más cercana y luego...

La periodista le pidió a su familia que le dieran una muerte digna y que por nada del mundo la fuesen a dejar conectada a una máquina y también les dio indicaciones de cómo quería su último adiós.