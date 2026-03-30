Marilyn Patiño volvió a La casa de los famosos Colombia 2026 tras usar uno de los poderes de resurrección, peor en esta ocasión, fue el público quien la eligió para que se quedara nuevamente en la competencia.

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Inicialmente, solo había una oportunidad para quedarse en la casa y ella, junto a Luisa Cortina y Beba, tenían que disputarse ese puesto, pero, finalmente, dos lograron quedarse, mientras la otra tuvo que despedirse una vez más de sus compañeros.

Mientras que Patiño se quedó por votación del público, Valerie de la Cruz se quedó porque recibió la mayor votación de los famosos dentro de la convivencia.

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Por su lado, Marilyn, quien ha dado de qué hablar tanto y fuera de La casa de los famosos, rompió el silencio y por fin contó qué pasó con Renzo.

¿Qué reveló Marilyn Patiño sobre Renzo en La casa de los famosos Colombia 2026?

Marilyn Patiño rompió el silencio y por fin contó qué pasó con Renzo Meneses, pues cuando ella volvió a La casa de los famosos Colombia 2026 dijo que estaba soltera, ya que en uno de los congelados ella fue con él y anuncio ante las cámaras que tenían una relación.

Marilyn Patiño revela el motivo de su ruptura con Renzo. (Foto: Canal: RCN)

Karola Alcendra le preguntó a su compañera por la historia sobre su amor con Renzo y contó toda la verdad, mencionando que, en su cumpleaños, resultó su pareja besándose con otra mujer.

De acuerdo con los detalles, a la actriz le dijeron que, mientras ella presumía su romance con el modelo, él andaba de coqueto con alguien más en su propia celebración.

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¿Por qué terminó Marilyn Patiño y Renzo?

Con respecto a los detalles de su conversación con Karola Alcendra y Alexa Torrex, Marilyn Patiño confesó que ella le puso fin a su relación con Renzo Meneses, precisamente porque andaba besando a otra y según lo que ella se enteró, es que él dijo que tenían una relación abierta.

Marilyn Patiño expone lo que pasó con Renzo. (Foto: Canal: RCN)

Ella aclaró que nunca sostuvo esto con su expareja y por eso, ella cogió por su lado aclarando que eso no le dolió, porque al parecer, no se habría tomando en serio su relación.

Así mismo, Marilyn se dirigió a las cámaras y le dijo a su ex que podía hacer lo que quisiera.