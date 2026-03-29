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Los memes y reacciones que dejó la derrota de Colombia contra Francia en amistoso

La dura derrota de Colombia contra Francia en amistoso internacional desató una ola de reacciones: "Mejor no vamos al Mundial".

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Derrota de Colombia contra Francia
Reacciones al partido de Colombia vs. Francia. (AFP: FRANCK FIFE )

La Selección Colombia dejó una imagen triste y preocupante tras sus dos derrotas contra las selecciones europeas Croacia y Francia por los amistosos internacionales de la FIFA previo al Mundial 2026.

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¿Qué reacciones dejó la derrota de Colombia contra Francia en amistoso?

La Selección Colombia tras su derrota contra Croacia dejó a la hinchada nacional llena de dudas y preguntas de cara a la máxima cita de fútbol de selecciones nacionales.

Por eso, contra Francia era una nueva oportunidad para los dirigidos por Néstor Lorenzo de mostrar una nueva imagen y reivindicarse con la hinchada y poner así calma a las especulaciones.

Sin embargo, esto no fue así, ya que la tricolor volvió a dejar una imagen bastante penosa en el terreno de juego en donde los jugadores 'galos' los superaron con gran facilidad hasta el punto de estar tres goles por encima de los nuestros.

Un partido que terminó 3 goles a 1 gracias al tanto del mediocampista colombiano Jáminton Campaz, quien logró descontar en los últimos minutos del partido, decorando así una dura derrota que llena de preocupación a todos de cara al Mundial en Estados Unidos, México y Canada.

Reacciones al partido de Colombia vs. Francia.
Colombia vs. Francia provocó ola de reacciones en redes. (AFP: FRANCK FIFE)

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Los memes y reacciones que dejó la derrota de Colombia contra Francia

La derrota de la Selección Colombia no pasó por desapercibida en redes sociales en donde internautas expresaron su tristeza, frustración y preocupación por lo mostrado por los jugadores y el técnico argentino.

Hubo varios señalados como el capitán James Rodríguez, a quien muchos ven fuera de forma y sin su calidad habitual, esto ha sido asociado a su falta de ritmo y continuidad en la MLS.

Asimismo, otros como Lerma, Luis Suárez, Richard Ríos, Álvaro Montero, Camilo Vargas, entre otras estrellas han empezado a ser tema de debate en redes sociales por la floja imagen que mostraron en estos amistosos internacionales.

También muchos han expresado su temor por el partido que tiene Colombia por la tercera fecha del Mundial contra nada más y nada menos que la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En redes sociales, muchos 'crucificaron' al entrenador argentino Néstor Lorenzo por no probar nuevas alineaciones con otros jugadores diferentes a los que fueron habituales en las Eliminatorias al Mundial, por lo que desde ya aseguran que si no cambia su estrategia para la Copa del Mundo podrían hacer un papel para el olvido.

No obstante, algunos hinchas no pierden la fe por la tricolor y aseguran que en el Mundial las cosas serán diferentes.

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¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

La próxima prueba para la Selección Colombia previo al inicio del Mundial será en el partido de despedida en el estadio El Campín en Bogotá cuando se enfrente contra Costa Rica el viernes 29 de mayo.

Un partido que servirá para que la tricolor coja de nuevo confianza y se despida de su hinchada antes de la gran cita mundialista.

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