El nombre de Karina García ha vuelto a ser tema de conversación en redes sociales y no directamente por algo suyo, sino, por una de sus expareja, quien presentó a su nueva parjea.

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¿Cuál fue la expareja de Karina García que presentó a su nueva pareja?

La vida sentimental de Karina García llama la atención de la prensa desde su salida de La casa de los famosos Colombia 2, cuando sostenía una relación con el cantante Andrés Altafulla.

Aunque esta relación sentimental prometía y ambos se mostraban enamorados en sus redes, la modelo antioqueña y el cantante barranquillero decidieron terminar a finales de septiembre.

Ahora la panelista de ¿Qué hay pa' dañar? presume de su relación con el cantante de trap Kris R. con quien se muestra feliz y enamorada.

Sin embargo, en las últimas horas, el exnovio de Karina, Santiago Mesa Velásquez, conocido en el mundo artístico como SMAYV, padre de Valentino, el hijo menor de la influenciadora, presentó a su nueva pareja.

SMAYV, expareja de Karina García presentó a su nueva pareja. (Foto del Canal RCN).

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¿Quién es la nueva pareja de SMAYV, exnovio de Karina García?

El cantante SMAYV compartió un video en sus historias de Instagram en donde se mostró disfrutando de una función de cine en compañía de su nueva pareja, a quien le dedicó la canción Amores como el nuestro de Jerry Rivera.

SMAYV decidió tapar con un emoji de enamorado la identidad de su pareja, pero dejó un claro "te amo" junto al video en donde presumió su situación sentimental.

Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo, caen estrellas sin oír deseos.



Hasta el momento el artista no ha compartido más detalles de su nueva novia, por lo que no se conoce su identidad. No obstante, muchos internautas han empezado a mencionar a diferentes influenciadoras por los detalles del rostro que se vieron en el video del cantante.

Cabe resaltar que, el artista desde su relación con Karina García ha mantenido en total privacidad su vida sentimental, compartiendo en sus redes sociales únicamente detalles de su carrera y de su faceta como papá de Valentino.

Se sabe que SMAYV tiene una sólida relación con su hijo, caso diferente a su relación con Karina García, con quien al parecer no terminaron en los mejores términos.