Iván Marín denuncia robo que sufrió a la salida de concierto en El Campín: "Qué no les pase"

La delincuencia y robos no dan tregua en el país y nadie está exento de ser víctima de "los amantes de lo ajeno", muestra de esto es el humorista Iván Marín.

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¿Cómo fue el robo que sufrió el humorista Iván Marín a la salida de un concierto?

El comediante que próximamente veremos en MasterChef Celebrity les contó a sus seguidores la situación que vivió el reciente fin de semana luego de asistir a un concierto en la capital colombiana.

Iván Marín contó que a la salida de un concierto de música popular en el estadio El Campín fue víctima de los delicuentes.

Esta madrugada fui víctima de un hurto así es, me robaron, y paso a contarles para que no les ocurra.

El comediante aseguró que, siempre ha sido una persona demasiado precavida y más en eventos con gran aglomeración, sin embargo, para su sorpresa fue víctima de una frecuente modalidad de hurto.

Siempre soy precavido y salgo con las manos en los bolsillos de un evento.

Iván Marín denunció la modalidad de robo que sufrió. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la modalidad de robo que denunció Iván Marín?

Iván Marín reveló que fue víctima de la modalidad de 'cosquilleo' a la salida de un concierto y narró cómo el aparente ladrón logró distraerlo.

Un personaje que iba caminando frente a mí de repente deja caer una lata de cerveza en medio de mis piernas y cae al piso sujetándose de mis rodillas y empieza a temblar entonces saqué mis manos para sujetarlo.

El comediante cuenta que se asustó mucho e intentó auxiliar a la persona al pensar que estaba sufriendo alguna situación médica, iba a convulsionar o quería vomitar.

En cuestión de solo 3 segundos el mismo tipo se levantó y siguió caminando, entonces pensamos este man está muy borracho o en las drogas, cuando intruge mis manos en los bolsillos mi celular había desaparecido.

Iván Marín aseguró que, por querer ayudar a la persona al ver su extraño comportamiento fue que aprovecharon para hurtarle sus pertenencias, por eso, quiso hacer un llamado a sus seguidores a evitar dejarse distraer por este tipo de situaciones.

El comediante también expresó su rabia por lo insegura que se encuentra la capital colombiana y hasta expuso que meses atrás su esposa fue víctima de los ladrones, pero en un robo violent*.

Como era de esperarse, los seguidores y amigos del humorista lamentaron lo que le sucedió, sin embargo, le expresaron que en medio de todo lo malo no le había pasado nada a él o a las personas que lo acompañaban.