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Jhorman Toloza le responde a Valentino sobre su invitación a ir en yate: ¿aceptó?

Jhorman Toloza rompe el silencio y responde a la invitación de Valentino de ir en Yate tras La casa de los famosos Colombia 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jhorman Toloza rompe el silencio tras comentario de Valentino
Jhorman Toloza reacciona a propuesta de Valentino y genera revuelo. (Foto: Canal: RCN)

En la noche de eliminación del domingo 29 de marzo en La casa de los famosos Colombia 2026, se vivió un nuevo posicionamiento que generó conversación en las redes sociales, pues Alexa Torrex y Valentino Lázaro dieron de qué hablar.

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Como es de esperarse, los posicionamientos de Alexa siempre generan conversación por lo que dice y hace, ya que normalmente lleva un objeto para que vaya acorde con sus palabras y esta vez no fue la excepción.

Por su lado, Valentino tuvo una de las tantas respuestas polémicas y por eso, el prometido de Alexa Torrex reaccionó, dando una respuesta pública sobre el tema.

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¿Qué le dijo Valentino a Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la última gala de eliminación se dio una inesperada despedida, pues Yuli Ruiz abandonó la competencia.

orman Toloza reacciona a comentario de Valentino
Jhorman Toloza no se queda callado tras propuesta de Valentino. (Foto: Canal: RCN)

Sin embargo, su salida no fue lo único sorprendente en este domingo de eliminación, sino el posicionamiento de Alexa Torrex a Valentino Lázaro, quien era uno de los nominados de la noche.

La creadora de contenido llevó salsa de tomate y se la untó en la cara, diciéndole a su compañero que no le vuelva a hablar, ay que muchas veces él ha sido grosero y después le habal como si nada.

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Cunado Lázaro le quiso dar una respuesta, ella prácticamente no lo dejó hablar y se terminó el tiempo, pero Valentino aprovechó que ella se posicionó atrás y ahí gritó que invitaría a su pareja aun yate para que conozca mujeres, reprochando lo que ella hace con Tebi Bernal.

¿Qué respondió Jhorman Toloza sobre la invitación de Valentino en La casa de los famosos Colombia 2026?

Jhorman Toloza rompió el silencio y respondió al instante de que Valentino Lázaro lo invitara a ir de yate luego de La casa de los famosos Colombia 2026.

Jhorman Toloza reacciona a propuesta de Valentino y genera revuelo
Jhorman Toloza rompe el silencio tras comentario de Valentino. (Foto: Canal: RCN)

Por un lado, el prometido de Alexa Torrex confesó en las historias de Instagram que hoy se “regaría” como la mata de Maracuyá, pero le dio respuesta a Valentino escribiendo: “Nos vamos de yate. Esa vaina”.

Pero después volvió a su Instagram para escribir: “Ah, lo del yate se cancela”.

Aunque no mencionó nada más sobre el tema, se espera la reacción de Jhorman sobre las palabras de Valentino y el comentado posicionamiento de su prometida.

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