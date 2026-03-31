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Jhonny Rivera recibió fuerte regaño en plena luna de miel tras incumplir extraña regla: "nos llegaron de una"

Jhonny Rivera contó detalles en redes sociales y mostró el curioso atuendo que tuvo que usar Jenny López durante su luna de miel.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jhonny Rivera y Jenny López en Los Premios Nuestra Tierra.
Jhonny Rivera y Jenny López fueron regañados en su luna de miel. Foto | Canal RCN.

El cantante Jhonny Rivera sigue capturando la atención de sus seguidores por cuenta de la millonaria luna de miel en la que se encuentra junto a su esposa, Jenny López, pues desde que anunciaron su salida del país, ambos se han mostrado emocionados de poder compartirles detalles de su recorrido a sus seguidores.

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¿Qué le pasó a Jhonny Rivera en su luna de miel con Jenny López?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido artista ha logrado consolidar una comunidad de millones de personas, nuevamente apareció pero esta vez con una revelación que no pasó desaperciba y que generó revuelo entre los internautas.

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"Le monté el brazo y nos llegaron de una y nos regañaron", relató Rivera por medio de una historia en la que aparece posando a la cámara junto a su esposa.

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¿En qué país se encuentra de luna de miel Jhonny Rivera y Jenny López?

Según lo comentó el intérprete en historias anteriores, el día de hoy se encuentran en la ciudad de Abu Dabi, capital de Los Emiratos Árabes Unidos, destino al que llegaron para disfrutar de las diversas actividades que ofrece este lugar.

Sin embargo, en medio de su publicación, mostró cómo debido a la cultura de este país, López tuvo que optar por un atuendo mucho más recatado para evitar infringir las normas de este país.

"Estamos en Abu Dabi, miren pues como le tocó vestirse para poder entrar a la mezquita, le toca taparse los ojos también", señaló.

Cabe señalar que, el cantante arribó junto a Jenny a este destino el pasado domingo, por lo que desde entonces ha presumido con lujo de detalles cómo ha sido su experiencia allí, dejando ver que, en sus planes, está luego viajar a la ciudad de Nairobi, la capital de Kenia, en donde ambos se irán de Safari y la cantante cumplirá su sueño de conocer las jirafas.

Por ahora, seguidores de los artista continúan a la expectativa por conocer qué otras sorpresas traerá este costoso recorrido por varios lugares del mundo.

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