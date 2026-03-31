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Yuli tras salir de La casa de los famosos revela lo inesperado de Alejandro: “La que estaba fallando”

La salida de Yuli Ruiz de La casa de los famosos ha causado revuelo tras las declaraciones que ha dado sobre Alejandro Estrada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yuli Ruiz habla tras salir de La casa de los famosos y revela su sorpresa con Alejandro Estrada
Así reaccionó Yuli Ruiz tras salir de La casa de los famosos y ver el apoyo que tiene Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Las declaraciones de Yuli Ruiz tras su salida de La casa de los famosos Colombia han generado revuelo en redes sociales, especialmente por lo que dijo sobre Alejandro Estrada.

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¿Qué ocurrió entre Yuli Ruiz y Alejandro Estrada dentro de La casa de los famosos Colombia?

Recientemente, Yuli se convirtió en la más reciente eliminada de La casa de los famosos Colombia luego de obtener el menor porcentaje de votación por parte del público, con una gran diferencia frente a Alejandro Estrada.

En medio de la convivencia, como es conocido, Alejandro y Yuli tuvieron una corta relación dentro de La casa, la cual posteriormente llegó a su fin.

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Tras esta situación, ambos protagonizaron varios desacuerdos que generaron reacciones entre los demás participantes, quienes también tomaron postura en algunos momentos del conflicto entre ellos.

Yuli Ruiz habla tras salir de La casa de los famosos y revela su sorpresa con Alejandro Estrada
Así reaccionó Yuli Ruiz tras salir de La casa de los famosos y ver el apoyo que tiene Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Yuli realizó algunas declaraciones en las que cuestionó el comportamiento de Alejandro dentro del juego e incluso hizo una grave acusación contra él, lo que generó tensión en medio de la convivencia.

¿Qué dijo Yuli Ruiz tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Luego de su salida, Yuli sorprendió al afirmar en una entrevista con el programa de la App de Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar? de La casa de los famosos, que se encontraba impactada por el apoyo que Alejandro Estrada ha recibido fuera de la competencia.

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En la conversación, aseguró que quedó en shock tras ser eliminada y quedar en placa junto a Alejandro. Según lo expresado, en un momento, Alejandro le habría propuesto llegar juntos a eliminación para medir el apoyo del público.

“La que estaba fallando era yo”, mencionó durante la entrevista en medio de la charla con Karina García.

Yuli Ruiz habla tras salir de La casa de los famosos y revela su sorpresa con Alejandro Estrada
Así reaccionó Yuli Ruiz tras salir de La casa de los famosos y ver el apoyo que tiene Alejandro Estrada. (Foto: Canal RCN)

Además, señaló que se encontraba tranquila con su conciencia y que actuó desde el corazón, asegurando que no le interesa mantener relaciones o situaciones dentro del juego únicamente por estrategia.

“Lo que más me ha sorprendido es ver cómo Colombia está viendo y defendiendo el juego de Alejandro”, expresó Yuli.

Finalmente, comentó que espera conocer más sobre la percepción del público para entender mejor las razones del apoyo que ha recibido su expareja.

 

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