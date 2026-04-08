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Murió exreina de belleza a los 22 años por cáncer de estómago: ¿quién era?

Una exreina de belleza murió a los 22 años por cáncer de estómago; su familia la despidió en redes sociales con un conmovedor mensaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Falleció a los 22 años exreina de belleza por cáncer de estómago
Exreina de belleza murió a sus 22 años tras padecer cáncer de estómago. (Foto: Freepik)

El mundo de los reinados de belleza está de luto tras conocerse la lamentable muerte de una de sus exreinas, quien falleció a los 22 años luego de enfrentar un agresivo cáncer de estómago.

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¿Quién es la exreina de belleza que falleció a sus 22 años por un cáncer de estómago?

El nombre de Helen Carrie Everett se ha vuelto viral en las últimas horas, luego de que su familia confirmara a través de redes sociales que falleció tras padecer un agresivo cáncer de estómago.

La noticia ha causado conmoción entre seguidores de los reinados de belleza y usuarios en internet.

La joven, que en 2024 se alzó con el título de Miss North Carolina en Estados Unidos, y que representó a su estado en Miss América 2025, murió en la madrugada del pasado 6 de abril a los 22 años.

Falleció Miss North Carolina 2024 tras padecer cáncer de estómago
Murió Miss North Carolina 2024 tras padecer cáncer de estómago. (Foto: Freepik)

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¿Cómo descubrieron el cáncer de estómago de Helen Carrie Everett?

Según relataron sus familiares, Helen comenzó a presentar una inusual hinchazón abdominal acompañada de una persistente tos tras convertirse en reina.

En un principio, tras varios chequeos médicos, le diagnosticaron neumonía; sin embargo, en julio de 2025 los especialistas hallaron varias masas en su abdomen, las cuales fueron catalogadas como tumorales.

Murió Miss North Carolina 2024 tras padecer cáncer de estómago
A Helen Carrie Everett le descubrieron cáncer gástrico en julio de 2025. (Foto: Freepik)

Con el paso de los meses, la exreina empezó a toser sangre, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro asistencial.

Allí los médicos confirmaron que padecía un extraño y agresivo cáncer gástrico conocido como carcinoma metastásico de células en anillo de sello.

Aunque inició un tratamiento con quimioterapias, este no tuvo los resultados esperados. Su estilo de vida cambió drásticamente y, además, los gastos médicos, la alimentación, el transporte y los medicamentos se convirtieron en una gran preocupación para ella, según relató su familia.

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¿Qué publicó la familia de Helen Carrie Everett en redes tras su fallecimiento?

La familia de Helen la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que confirmó su fallecimiento y expresó el profundo dolor que atraviesan por su partida.

Tenemos el corazón roto al compartir que anoche la hermosa ruiseñor, Helen Carrie Everett, falleció después de una valiente batalla contra el cáncer", escribieron, palabras que rápidamente conmovieron a miles de usuarios.

En el mismo comunicado, sus seres queridos resaltaron el legado que dejó en vida, recordando su talento para el canto, su fe y el impacto que tuvo en quienes la conocieron.

Además, aseguraron que continuarán honrando su memoria a través de su labor de apoyo y alabanza, mientras pidieron privacidad para afrontar el duelo y solicitaron oraciones para la familia en este difícil momento.

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