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Futbolista argentino sale del clóset presentando a su novio públicamente: "Él es muy atento"

Un futbolista argentino sorprendió al confirmar su verdadera orientación presentando públicamente a su novio en medio de una entrevista.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Reconocido futbolista argentino salió del clóset presentado a su pareja públicamente. (Foto: Freepik)

Las redes sociales no dejan de hablar del futbolista argentino que ha salido del clóset presentando públicamente a su novio en medio de una entrevista, pues se convirtió en el primer deportista de este país en confirmar abiertamente su verdadera orientación.

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¿Quién es el futbolista argentino que salió del clóset presentando a su novio públicamente?

El nombre de Ignacio Lagos, más conocido en el mundo del fútbol como Nacho Lago, se ha vuelto viral en las últimas horas luego de presentar a su pareja en medio de una entrevista, un momento que rápidamente generó conversación en redes sociales.

Reconocido futbolista argentino sale del clóset
El futbolista Nacho Lago presentó a su pareja públicamente. (Foto: Freepik)

El hecho tomó aún más relevancia porque se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en hacerlo públicamente.

El joven delantero de Colón de Santa Fe participó en el programa 'Sangre y Luto' para hablar sobre su trayectoria deportiva y su presente con el equipo santafesino.

Sin embargo, en medio de la charla, la producción lo sorprendió con un emotivo video de su novio, quien le dedicó unas palabras cargadas de cariño y admiración.

Hola, Gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. Felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad", le dijo su pareja.

Aunque la entrevista fue grabada hace varios meses, en las últimas horas volvió a tomar fuerza en redes, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad con la que Nacho reaccionó al gesto.

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¿Cómo reaccionó Nacho Lago al mensaje que le envió su novio en medio de una entrevista?

Visiblemente emocionado, el futbolista se mostró feliz de hablar del tema sin tabúes, protagonizando un momento que muchos ya califican como histórico dentro del fútbol argentino por la naturalidad y sinceridad con la que compartió este aspecto de su vida personal.

Durante la conversación, destacó lo atento que es su pareja con él y reveló que suele sorprenderlo con este tipo de gestos, algo que valora profundamente.

Además, enfatizó que el amor que ambos viven es tan intenso e irracional como la entrega que siente por el fútbol, una comparación que conmovió a muchos seguidores en redes sociales.

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¿Quién es Nacho Lago, el primer futbolista argentino en salir del clóset?

Nacho Lago es un delantero argentino de 23 años que actualmente juega en Colón de Santa Fe.

Nacido en Isidro Casanova, dio sus primeros pasos en las divisiones menores de Almirante Brown, donde debutó profesionalmente con apenas 15 años y se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con el club.

Luego pasó por Talleres, tuvo experiencia en el fútbol mexicano con Tlaxcala FC y más tarde vistió las camisetas de San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, antes de consolidarse como una de las figuras del equipo santafesino.

 

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