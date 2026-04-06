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Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación

Belinda reaccionó a imágenes falsas con IA que la muestran en situaciones polémicas y desató debate en redes.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación
Belinda rompe el silencio tras fotos falsas con IA que la muestran en polémica situación (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

El uso de la inteligencia artificial sigue generando conversación en redes sociales, especialmente cuando involucra a figuras públicas.

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En los últimos días, una reconocida artista se convirtió en tendencia luego de reaccionar a una serie de imágenes creadas digitalmente en las que aparece en situaciones que no son reales.

Se trata de Belinda, quien no dudó en pronunciarse tras ver las fotografías manipuladas que comenzaron a circular en distintas plataformas.

¿Cuáles son las imágenes falsas que circulan de Belinda?

Las imágenes fueron creadas con herramientas de inteligencia artificial y muestran a la cantante en escenarios que no corresponden a su vida real.

Este tipo de contenido se ha vuelto cada vez más común, afectando a celebridades que ven su imagen utilizada sin control.

En el caso de Belinda, las fotografías la muestran dentro de una vivienda rodeada de elementos asociados con lujos y excesos. En una de ellas aparece sosteniendo un 4rma, mientras que en otra se le ve con grandes cantidades de dinero exhibidas en forma de abanico.

Estas representaciones generaron sorpresa entre los usuarios, ya que proyectan una imagen completamente distinta a la que la artista suele mostrar públicamente.

Belinda responde a fotos virales hechas con IA y abre debate en redes
Belinda responde a fotos virales hechas con IA y abre debate en redes (Foto JULIEN DE ROSA / AFP)

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¿Cómo reaccionó Belinda ante las imágenes con IA?

La cantante decidió tomarse el tema con cierta ironía, pero también dejó ver su incomodidad. A través de un video, se le observa dentro de un carro junto a una amiga mientras revisa las imágenes en su celular.

Al verlas, cuestionó el motivo por el cual se crean este tipo de contenidos y expresó su desconcierto ante la forma en que fue retratada.

En particular, mencionó que la estaban mostrando como una “buchona”, un término popular en México que suele asociarse con mujeres vinculadas a entornos del crimen organizado y a un estilo de vida ostentoso.

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Aunque su reacción tuvo un tono relajado, el tema abrió nuevamente el debate sobre los límites del uso de la inteligencia artificial, especialmente cuando se trata de la imagen de personas reales.

Cada vez es más frecuente que celebridades sean objeto de este tipo de montajes digitales, lo que genera preocupación por la desinformación y el impacto que puede tener en la percepción pública.

Belinda responde a imágenes creadas con IA y sorprende a sus seguidores
Belinda responde a imágenes creadas con IA y sorprende a sus seguidores (Foto Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)
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