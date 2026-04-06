El periodismo colombiano atraviesa un momento de tristeza luego de que uno de sus rostros más reconocidos compartiera con sus seguidores una noticia personal que ha conmovido a muchos.

Artículos relacionados Anuel AA Hija de Karina García sorprende al publicar fotos junto a Anuel AA: así luce el cantante

Se trata de la pérdida de un familiar muy cercano, un hecho que el comunicador decidió hacer público a través de sus redes sociales, donde recibió múltiples mensajes de apoyo y solidaridad.

¿Quién es el periodista que está de luto?

El protagonista de este difícil momento es Juan Diego Alvira, una de las figuras más queridas de la televisión en Colombia, conocido por su cercanía con la audiencia y su estilo directo al informar.

El periodista confirmó el fallecimiento de su padre, aunque no dio detalles sobre la fecha exacta ni las causas de su muerte, se especula que fue a comienzos de abril.

Para honrar su memoria, Alvira compartió una serie de fotografías familiares acompañadas de un mensaje cargado de emoción, en el que recordó las enseñanzas que marcaron su vida.

Artículos relacionados Talento nacional Camilo Sánchez recibió fuertes críticas tras mostrar fotos con su pareja en Australia; ¿por qué?

Juan Diego Alvira despide a su padre con emotivo mensaje (Foto Freepik)

¿Qué mensaje compartió Juan Diego Alvira?

A través de su publicación, el periodista expresó que, aunque su padre no fue una persona perfecta, dejó en él aprendizajes fundamentales que han guiado su camino.

Destacó que muchas de esas enseñanzas no fueron dadas con palabras, sino a través de su ejemplo, su forma de enfrentar la vida y su presencia constante, incluso en los momentos más difíciles.

Alvira también resaltó el valor de la familia y la importancia de disfrutar los momentos simples, como la risa, el desorden y la cotidianidad compartida.

En su mensaje, el periodista dejó ver la profunda huella que su padre dejó en él, reconociendo que gran parte de lo que es hoy comenzó con esas bases construidas en casa.

Además, aprovechó el momento para enviar una reflexión a sus seguidores, invitándolos a valorar el tiempo con sus seres queridos y a no postergar los gestos de cariño.

En sus palabras, expresó que hay historias que no necesitan contarse, sino sentirse, y que su padre le enseñó a vivir, a no rendirse y a enfrentar las dificultades incluso cuando todo parecía cuesta arriba.

Finalmente, agradeció por todo lo recibido y cerró con un llamado claro y emotivo: si alguien tiene cerca a sus seres queridos, que los abrace hoy, sin esperar a que sea demasiado tarde.

El mensaje rápidamente generó reacciones en redes sociales, donde seguidores, colegas y figuras públicas se unieron para enviarle mensajes de apoyo en este difícil momento.