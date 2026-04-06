Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces: ¿quién es?

Actriz de Chepe Fortuna reveló que fue declarada clínicamente muerta nueve veces tras una grave emergencia médica.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces
Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces (Foto Canal RCN)

Una impactante historia volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de que se recordara el testimonio de una reconocida actriz colombiana que vivió una compleja emergencia médica que marcó su vida para siempre.

Artículos relacionados

La artista, conocida por su participación en una de las producciones más recordadas de la televisión nacional, reveló en su momento que, durante una crisis de salud, fue declarada clínicamente muerta en varias ocasiones, un hecho que continúa generando asombro entre quienes conocen su historia.

¿Quién es la actriz de Chepe Fortuna que falleció nueve veces?

Se trata de Omeris Arrieta, recordada por interpretar a “Venezuela” en la telenovela Chepe Fortuna. Su personaje se destacó por tener una personalidad fuerte, provocadora y polémica, lo que la convirtió en una figura muy comentada por los televidentes.

Artículos relacionados

Tras el episodio de salud que enfrentó, la actriz se alejó en gran parte de la televisión nacional.

Sin embargo, no abandonó completamente su carrera, ya que ha participado en producciones más pequeñas, especialmente en canales regionales, como una forma de mantenerse activa y trabajar en su proceso de recuperación.

Omeris Arrieta impacta al revelar que estuvo muerta clínicamente nueve veces
Omeris Arrieta impacta al revelar que estuvo muerta clínicamente nueve veces (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Omeris Arrieta, actriz de Chepe Fortuna?

La actriz sufrió un accidente cerebrovascular mientras se encontraba trabajando, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas graves.

Durante la emergencia, y mientras era trasladada a un centro asistencial, presentó múltiples convulsiones. En medio de este crítico panorama, fue declarada clínicamente muerta en nueve ocasiones, una experiencia límite que cambió por completo su vida.

Además del derrame cerebral, enfrentó cuatro trombosis y llegó a quedar cuadripléjica durante un largo periodo, lo que implicó un proceso de recuperación extenso y desafiante.

Las secuelas también fueron significativas: tuvo pérdida de memoria, dificultades para hablar y problemas para coordinar palabras, así como momentos en los que le costaba reconocer su entorno.

Con el paso del tiempo, su evolución ha sido notable. Actualmente, ha logrado recuperar gran parte de su movilidad, puede caminar nuevamente y ha avanzado en su capacidad de comunicación.

Artículos relacionados

A través de sus redes sociales, comparte contenido sobre su vida cotidiana, mostrando su proceso y actividades diarias, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para muchos, no solo por la gravedad de lo que vivió, sino por la manera en que ha enfrentado las secuelas y ha logrado reconstruir su vida paso a paso.

Omeris Arrieta revela que fue declarada muerta nueve veces
Omeris Arrieta revela que fue declarada muerta nueve veces (Foto IA)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales Juliana Calderón

Juliana Calderón llamó la atención tras aparecer llorando en redes sociales; ¿qué pasó?

Juliana Calderón llamó la atención en redes sociales tras revelar qué sucede durante los momentos en que se llena de rabia.

Alexa Torrex, Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex frenó en seco a Alejandro Estrada y Tebi Bernal en La casa de los famosos: ¿qué pasó?

Alexa Torrez no dudó en recordarles a sus compañeros que está jugando sola y es libre de hablarle a quien ella desee.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Juliana Calderón

Juliana Calderón se defiende tras ser llamada "moza" por un internauta: ¿qué respondió?

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, nuevamente capturó la atención en redes tras recibir comentario ofensivo.

Lo más superlike

El Flaco Solórzano se puso en los zapatos de Juancho Arango Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano envió mensaje a Juancho Arango de La casa de los famosos 3

El Flaco Solórzano analizó la participación de Juancho Arango de La casa de los famosos Colombia 3: "Mi cucho".

Artemis II: a las 9:44 p.m. en Colombia será el sobrevuelo por la cara oculta de la Luna Ciencia

Artemis II rompe récord histórico y se acerca al sobrevuelo de la cara oculta de la luna: ¿qué se sabe?

Karely Ruiz pierde un ser querido. Karely Ruiz

¡Karely Ruiz está de luto! La mexicana despidió a un ser querido con emotivo mensaje en redes sociales

Ryan Castro se refirió a los comentarios de Lina Tejeiro Ryan Castro

Ryan Castro reaccionó a declaraciones de Lina Tejeiro sobre él: así le respondió

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos