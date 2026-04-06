Actriz de Chepe Fortuna conmociona al contar que “murió” nueve veces: ¿quién es?

Una impactante historia volvió a tomar fuerza en redes sociales luego de que se recordara el testimonio de una reconocida actriz colombiana que vivió una compleja emergencia médica que marcó su vida para siempre.

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La artista, conocida por su participación en una de las producciones más recordadas de la televisión nacional, reveló en su momento que, durante una crisis de salud, fue declarada clínicamente muerta en varias ocasiones, un hecho que continúa generando asombro entre quienes conocen su historia.

¿Quién es la actriz de Chepe Fortuna que falleció nueve veces?

Se trata de Omeris Arrieta, recordada por interpretar a “Venezuela” en la telenovela Chepe Fortuna. Su personaje se destacó por tener una personalidad fuerte, provocadora y polémica, lo que la convirtió en una figura muy comentada por los televidentes.

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Tras el episodio de salud que enfrentó, la actriz se alejó en gran parte de la televisión nacional.

Sin embargo, no abandonó completamente su carrera, ya que ha participado en producciones más pequeñas, especialmente en canales regionales, como una forma de mantenerse activa y trabajar en su proceso de recuperación.

Omeris Arrieta impacta al revelar que estuvo muerta clínicamente nueve veces (Foto Canal RCN)

¿Qué le pasó a Omeris Arrieta, actriz de Chepe Fortuna?

La actriz sufrió un accidente cerebrovascular mientras se encontraba trabajando, lo que desencadenó una serie de complicaciones médicas graves.

Durante la emergencia, y mientras era trasladada a un centro asistencial, presentó múltiples convulsiones. En medio de este crítico panorama, fue declarada clínicamente muerta en nueve ocasiones, una experiencia límite que cambió por completo su vida.

Además del derrame cerebral, enfrentó cuatro trombosis y llegó a quedar cuadripléjica durante un largo periodo, lo que implicó un proceso de recuperación extenso y desafiante.

Las secuelas también fueron significativas: tuvo pérdida de memoria, dificultades para hablar y problemas para coordinar palabras, así como momentos en los que le costaba reconocer su entorno.

Con el paso del tiempo, su evolución ha sido notable. Actualmente, ha logrado recuperar gran parte de su movilidad, puede caminar nuevamente y ha avanzado en su capacidad de comunicación.

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A través de sus redes sociales, comparte contenido sobre su vida cotidiana, mostrando su proceso y actividades diarias, lo que ha sido bien recibido por sus seguidores.

Su historia se ha convertido en un ejemplo de resiliencia para muchos, no solo por la gravedad de lo que vivió, sino por la manera en que ha enfrentado las secuelas y ha logrado reconstruir su vida paso a paso.